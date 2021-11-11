Ярославскому депутату-единоросу Роману Галагаеву грозит уголовное дело

11 ноября на проходную со специальной техникой пришли судебные приставы. ФОТО: УФССП по Ярославской области

После реконструкции Комсомольской улицы ярославцам стал заметнее конфликт между заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в ярославском муниципалитете Романом Галагаевым и хлебозаводом №1. Поскольку из-за депутата большегрузные муковозы вынуждены разгружаться с этой стороны предприятия, перекрывая полосу для движения общественного транспорта и мешая трубопроводами с мукой пешеходам на тротуаре. Проблемы возникли после того, как Галагаев в 2017 году приобрел «Старый город». В последнее время конфликт перешел в острую фазу. Депутат перекрыл проезд к хлебозаводу самодельным шлагбаумом.

- Когда бывший рынок принадлежал городу, мы платили небольшую арендную плату за то, что муковозы проезжают через «Старый город», — говорит руководитель хлебозавода №1 Олег Котов. — С новым собственником поначалу тоже не было конфликтов. Мы даже предлагали отремонтировать дорогу за свой счет, но Галагаев отказался. Но в июле этого года началось что-то невообразимое: сначала мы платили 100 рублей за проезд, а потом Галагаев начал сдирать с нас по две тысячи рублей с машины!

Эти проблемы ведут к увеличению затрат на электроэнергию, необходимую для разгрузки муки, замедляют производственный процесс, ставят под угрозу выполнение мобилизационного задания, в котором участвует хлебозавод. Но у конфликта есть еще одна, правовая сторона. Хлебозавод обратился в суд, и до рассмотрения дела по существу тот обязал Галагаева не препятствовать проезду муковозов. Однако депутат, узнав о решении суда, стал еще активнее мешать провозу муки. Дошло до того, что он буквально бросил под колеса большегруза свою спортивную «Феррари».

11 ноября на проходную со специальной техникой пришли судебные приставы. Они обеспечили доступ автомобилей с мукой на хлебозавод.

ФОТО: УФССП по Ярославской области

— Исполняющий обязанности директора фирмы-должника, привлеченный к административной ответственности и получивший предупреждение, как и директор, об уголовной ответственности, в этот раз препятствовать не стал — самостоятельно убрал деревянные ограждения на дороге, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. — В настоящее время, благодаря грамотным действиям сотрудников, доступ автомобилям с мукой на завод обеспечен.

Судебные приставы подчеркнули, что теперь руководство «Старого города» будет вынуждено исполнить решение суда. Кроме того, депутату-единоросу Галагаеву грозит уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: «Самоуправство» и «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Что же заставляет депутата муниципалитета идти на такой риск? Галагаев называет разные причины, связанные с состоянием проезжей части и коммуникаций. Но многим видится в его действиях месть руководству хлебозавода за отказ пропускать через территорию предприятия покупателей «Старого города» — вы моих посетителей не пропускаете, а я машины пускать не буду. Чем закончится это дело, узнаем после решения Арбитражного суда, заседание которого назначено на 17 ноября.