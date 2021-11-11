Жительницу Ивановской области, бросившую маленьких детей с незнакомым дальнобойщиком, до сих пор не могут найти

Жительница Иваново бросила двух маленьких детей с незнакомцем-дальнобойщиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Ивановской области продолжает поиски 34-летней Ирины С. Женщина оставила с незнакомым ей мужчиной-дальнобойщиком двух маленьких детей и исчезла в неизвестном направлении.

Все произошло 8 ноября. На трассе в Ивановской области водитель фуры подобрал голосующую на обочине женщину. Вместе с ней стояли маленькие дети, на улице шел ливень, а мальчик был без обуви. Не удивительно, что мужчина сжалился и остановился, чтобы подвезти попутчиков.

Они доехали до Орехово-Зуево, там мать вышла якобы в магазин за продуктами, 3-летнего сына и 8-летнюю дочь оставила в кабине. Обратно женщина не вернулась. Когда дальнобойщик понял, что ждать ее не имеет смысла, он отвез малышей в ближайший отдел полиции. Оттуда девочку и мальчика отвезли в больницу.

- Сейчас они находятся в одной из клиник Подмосковья. Дети здоровы, им ничего не угрожает, - уверили в пресс-службе УМВД Ивановской области.

Как оказалось, и малышей, и их маму уже ищут – заявление о пропаже гражданской супруги и детей написал сожитель Ирины. Накануне они серьезно разругались и Ирина, наспех собрав дочь и сына, ушла из дома. Также выяснилось, что она является инвалидом второй группы и со здоровьем у нее есть некоторые проблемы. Возможно, что женщина сама не понимала, что делала, когда оставляла детей с незнакомым человеком. Что заставило ее это сделать, пока не ясно, где находится Ирина не известно.

Пока полиция ведет ее поиски, сотрудники СКР по Ивановской области начали свою доследственную проверку.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка действиям или бездействию органов системы профилактики, - сказали в пресс-службе ведомства.