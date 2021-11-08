В Ярославской области срок действия QR-кодов сократили до шести месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации сократили срок действия QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации.

Как указано в методических рекомендациях, QR-код для вакцинированных и ревакцинированных от COVID-19 действует на протяжении одного года. Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации срок может быть сокращен до шести месяцев.

- Сложилось именно так: эпидситуация существенно ухудшилась, не во всех регионах достигнут рубеж в 60% или более вакцинированного населения, поэтому не везде сформирован коллективный иммунитет. Заболеваемость в регионах, в том числе и в Ярославской области, все еще на высоком уровне, много случаев тяжелого течения болезни. Поэтому срок действия QR-кодов сокращен, - уточнили причину нововведения в депздраве.