В Ярославле ситуация с общественным транспортом может измениться: «В ближайшее время, причем кардинально»

Тема обсуждалась животрепещущая - ситуация с общественным транспортом в городе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 5 октября, прошло совещание врио губернатора Михаила Евраева с мэром Ярославля Владимиром Волковым, начальником управления городского транспорта Сергеем Волканевским и другими представителями местной власти. Тема обсуждалась животрепещущая - ситуация с общественным транспортом в городе.

- Мне предоставили справки, свидетельствующие якобы об улучшении ситуации. Возможно, она действительно улучшается, но это точно не те улучшения, которых ждут люди. Дело не в том, как мы видим ситуацию. Дело в том, как ее оценивают сами жители. А они пока оценивают ее плохо. Ситуацию с общественным транспортом в Ярославле надо менять в ближайшее время, причем кардинально, - сообщил Михаил Евраев.

Также, врио губернатора считает, что подрядчики не готовы выполнять свои обязанности полностью. Помимо этого, остро стоит проблема с нехваткой самого транспорта.

- Мы планируем в ближайшее время довести автопарк до предусмотренного договорами показателя – 550 автобусов, – сказал Владимир Волков. – И потом в течение недели – десяти дней посмотреть, сохранится ли количество обращений на прежнем уровне либо будет снижение.

Михаил Евраев возразил мэру и отметил, что ждать больше нельзя. С выходом нового транспорта ситуация особо не поменяется, а после того, как выпадет снег, только ухудшится. Врио губернатора поручил создать межведомственную группу под руководством и.о. председателя правительства области Михаила Авдеева.

- Прошу до 10 ноября составить дорожную карту с ответственными и сроками и определить, каково не «минимально достаточное», а «нормально достаточное» количество автобусов для городских перевозок. Также необходимо проанализировать все договоры с перевозчиками и привести объемы их обязательств в соответствие с их возможностями, – подчеркнул Михаил Евраев.