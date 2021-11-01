«Он совсем не похож на детдомовца»: волонтер-наставник рассказал о своей работе и дружбе с воспитанником детского дома

Встреча пар наставник-подопечный. ФОТО предоставлено фондом

Волонтер-наставник благотворительного фонда «Дети наши» Юлия Попова рассказала о своем участии в проекте «В большой мир» и о своем подопечном – воспитаннике детского дома.

- Леша – очень положительный ребенок, с устойчивыми представлениями о морали. Он невероятный сладкоежка. И, хотя не увлекается спортом, все же довольно худощавый. Леше недавно исполнилось 15 лет, и он хочет стать поваром или кондитером. А еще Леша не слишком хорошо представляет себе, что такое деньги, откуда они берутся и сколько их может понадобиться. Он не знает, как это, делать все самому. И уже привык жить по расписанию, не сильно вдумываясь, что и зачем делает, - рассказывает о своем младшем друге Юлия.

Леша – воспитанник детского дома и один из участников программы адаптации «В большой мир» благотворительного фонда «Дети наши». Волонтеры берут под свою опеку подростков и помогают им подготовиться к самостоятельной жизни за пределами детдома. Учить приходится даже, казалось бы, элементарным вещам: вести бюджет и домашнее хозяйство, оплачивать различные услуги, ходить за покупками и прочее-прочее, что человек из семьи воспринимает как само собой разумеющее. Волонтеры всегда готовы прийти на помощь и дать совет.

Юлия Попова никогда не интересовалась благотворительностью, а о проекте узнала случайно: услышала рекламу на радио и что-то «щелкнуло». Она остановилась у обочины и зашла на сайт фонда «Дети наши».

- Мы с Лешей познакомились в прошлом октябре, - рассказывает Юлия. - Он совсем не похож на детдомовца, на такого подростка-плохиша. Нет, Леша очень открытый, милый, а еще по нему сразу видно, о чем он думает.

Леша и Юлия сразу же нашли общий язык. Скорее всего, потому что наставница позитивная и энергичная.

- Нас предупреждали об особенностях детей из детских домов. Да, он неприспособлен к будущей самостоятельной жизни, ему действительно необходим наставник, друг, который направит и поможет. Но он, например, не требует какого-то финансового подкрепления нашей дружбы, что часто бывает с воспитанниками детских домов. Наоборот, очень трепетно относится к тому, чтобы вернуть деньги, если просит взаймы, - говорит о своем подопечном волонтер. - Леша настроен именно на общение, для него это важно. Наверное, поэтому мы так быстро нашли общий язык. Так вышло, что в его детском доме я была первой наставницей. И другие ребята не понимали, что это за проект, говорили, что мне платят деньги, чтобы я с ним общалась. А он объяснял. Защищал меня.

Наставник и младший друг. ФОТО предоставлено фондом

Юлия и Леша встречаются каждую неделю. Каждый раз они ходят куда-то: просто гуляют, катаются на роликах или аттракционах, ездят в лес на пикник. И много разговаривают:

- Леша не любит нотаций. Он просто пропускает их мимо ушей. Поэтому, когда я хочу донести до него какую-то важную, по моему мнению, мысль, я задаю вопросы: а как ты думаешь, это правильно? А почему так? А что можно сделать, чтобы…? Они в детском доме привыкли, что все как-то происходит само, даже не задумываются. Очень ярко мне запомнился один наш разговор. Леша участвовал в спектакле, выучил свои слова, репетировали почти каждый день. Я спросила: о чем спектакль? А он ответил, что не знает. Ему это просто неинтересно. Сказали «надо», он делает.

Воспитанникам детских домов отчаянно не хватает реального общения и близких людей, особенно взрослых, ведь отношения в учреждении выстраиваются на основе формальных правил, это профессиональное взаимодействие воспитателя и подопечного, учителя и ученика.

Наставник же выстраивает с ребенком отношения на равных, приносит с собой часть того мира, от которого ребенок отрезан стенами учреждения, показывает, по каким законам и правилам живут и взаимодействуют люди за этими стенами.

Долгосрочные доверительные отношения - то, чего лишены воспитанники детских домов. И, получив умение выстраивать такие отношения от наставника, ребенок сможет привнести его в свою дальнейшую жизнь, строить такие отношения и с другими людьми.

- Я поняла, что мы стали друзьями, что я действительно важна для него, где-то через полгода общения. Он сам начал проявлять инициативу, спрашивал, когда я приеду: а можно пораньше, а подольше? Но и я многое получаю от этого общения. Это, несомненно, новый опыт, разговаривая, как с Лешей, так и с психологом фонда, я многое узнала и поняла, и стала избегать ошибок, которые допускали еще мои родители, и, конечно же, я сама. Например, не требовать, а объяснять. Ребенок ведь это понимает, и ему важно, что его мнение имеет значение. Раньше я могла сказать своим детям что-то вроде: когда я вернусь, все должно быть убрано или уроки должны быть сделаны. Теперь я не ставлю таких жестких рамок, разговариваю и объясняю. И, знаете, все само делается, не так быстро и сразу, а по их собственному графику, но делается. И ругаться приходится меньше. И мне стало проще, да и детям, как мне кажется, тоже, - говорит и об изменениях в своей жизни Юлия.

Волонтеры-наставники проекта «Будем вместе» - это сообщество, дружная команда людей, которые помогают друг другу, дают советы, рассказывают о собственном опыте. И, конечно, их всегда поддерживает психолог фонда.

- Я думаю, для того, чтобы стать наставником, никаких сверхнавыков не нужно. Нужно уметь дружить, слушать и слышать, принимать человека таким, какой он есть, не навязывать свое мнение. Ребенок или подросток, он ведь всегда чувствует, когда к нему с душой, на уровне интуиции это понимает. Так что наставнику просто нужно быть добрым и открытым, общительным человеком, - считает Юлия. - Каждому человеку, а особенно ребенку, важно, чтобы рядом был надежный взрослый, бескорыстно заинтересованный в нем, готовый поддержать и обсудить как жизненно важные решения, так и бытовые вопросы.