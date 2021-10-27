Время колоколов

Экспонаты звучат каждый по-своему. Фото Ольги Захаровой

Не слишком известный, открытый летом 2019 года при колокольном заводе «Италмас», он по- настоящему очаровывает и затягивает, с первого взгляда, с первого посещения! И экскурсия для «КП» - Ярославль» по залам музея оказалась такой же - особенной, очень душевной.

- Есть у нас добрая традиция - каждую экскурсию встречать звоном вот этого колокола, церковного, на нашем заводе отлитого, - улыбается экскурсовод Александр Михайлов, он же автор экспозиции. - Традиция спонтанно возникла, в те моменты, когда приезжает большой автобус с детьми, а учительница никак не может их успокоить. А от нашего колокольного звона школьники сразу замолкают, строятся и готовы внимать экскурсоводу!

Николай Шувалов, отец-основатель колокололитейного завода в Тутаеве и музея колоколов. Фото Ольги Захаровой

- Элементы колокола сообразны элементам человеческого тела, - увлеченно рассказывает Александр Владимирович. - И это отчасти объясняет любовь русского народа к колоколам! Верхняя часть - это корона. Единственная, которая не влияет на звукообразование. Затем идет маточник - он как раз несет основную весовую, динамическую нагрузку. Затем идут площадка-сковорода, плечо, тулово, юбка, а на юбке самое толстое место - кольцо боя - кольцо звона. Именно сюда ударяет язык колокола. И, для того чтобы получить правильный, красивый звук, надо сделать так, чтобы язык ударял именно в это место. А самая кромка колокола, внутри которого находится язык, так и называется - губа.Нас сразу встречает настоящая реликвия - большой 800-килограммовый церковный колокол, отлитый в 1820 году на заводе Ильи Ефимовича Астраханцева, что работал в Казани. Это самый тяжелый экспонат из всех своих собратьев, представленных в музее. И если сложить вес всех музейных колоколов, то получится более 5 тонн! Недаром коллекция в музее Романов-Борисоглебска заслуженно считается одной из самых богатых в России музейных коллекций произведений колокольного искусства.

Первый зал знакомит посетителя с историей колокола в странах Востока, Западной Европы, с византийским билом, колоколами Древней Руси.

Знаете ли вы, что…- Самый старый наш экспонат датирован 1640 годом, он приехал сюда из Голландии, - рассказывает и показывает наш гид. - А этот - традиционный колокол готического профиля, он датирован 1840 годом. Европейский колокол в отличие от русского имеет более резкое звучание, но именно из Европы сначала пришел в наши края европейский способ звона - когда раскачивается весь колокол целиком. Однако затем русские звонари пошли своим путем, и то вековое русское искусство колокольного звона, которым мы богаты, оно тоже уникально, это настоящее наше народное достояние! А все потому, что раскачать целиком огромные, тяжелые колокола можно было только усилиями десятков звонарей. И уже в XVII веке на Руси придумали звонить с помощью языка, чтобы не раскачивать весь колокол.

Выражение «хорошо подвешен язык» о красноречивом человеке пошло именно от колокололитейного производства. Если колокол звонит правильно - так, как надо, значит, металлический язык внутри него действительно хорошо подвешен!

Тогда же, в XVII веке, отечественные литейщики создали тот самый, знаменитый на весь мир русский профиль колокола с его глубоким, мягким, обертональным звучанием, которого больше не было нигде на Земле. Основа русского звона - не возможность исполнять конкретные мелодии, а ритм огромного, тяжелого колокола, когда гигантский язык, как метроном, четко отсчитывает определенное количество ударов.

Звон ямщицких бубенцов и сейчас можно послушать. Фото Ольги Захаровой

Здесь же, в первом зале, представлены и фотографии самых знаменитых колоколов России. В эпоху подъема русской экономики, начиная со второй половины XIX – начала XX века в России колокололитейные заводы также процветали. И в нашем музее настоящим украшением экспозиции стала знаменитая продукция десяти таких предприятий. Среди них – колокола московских заводов Финляндского и Самгина, завода Оловянишниковых в Ярославле, Лаврова в Гатчине, Николая Бакулева в городе Слободском Вятской губернии, Серапиона Забенкина в Костроме, братьев Гудковых в Саратове, Алексея Бурцева в Ростове-на-Дону, Ильи Астраханцева из Казани и колокола малоизвестного мастера из Вологды Макара Лебединова. Есть экспозиция, посвященная колокольным языкам, где представлены кованые изделия XIX - начала XX века.

В первом зале кроме церковных также можно увидеть сигнальные колокола. И услышать звучание дверного, корабельного, коридорного, железнодорожного и пожарного колоколов. Отдельно показано применение ямщицких дужных колокольчиков и бубенцов, и с помощью специального устройства с дугой конской упряжи можно услышать их звучание.

Рассказ экскурсовода не только очень интересен, он изобилует всевозможными подробностями, например, о том, какие прозвища русский народ дал ямщицким бубенцам. - Самый большой бубенец под дугой назывался «мужик», - улыбается Александр Михайлов. - А тот, что поменьше, - «баба». И звон бубенцов на протяжении бесконечной дороги напоминал диалог мужика и бабы, которые ни о чем не могут договориться!

Второй зал музея - это уже не только сами колокола, но также звонницы и колокольни, их история. Здесь можно узнать, например, как доставлялись тяжелые колокола от завода до церковной колокольни и как они поднимались на ярус звона. И рядом - двадцать три церковных колокола XVII - начала XX века весом от 16 до 340 килограммов. В этом же зале показаны исторические фотографии и графические изображения колоколен Романов-Борисоглебска. И все это украшается глубоким и мягким, с теми самыми богатыми обертонами колокольным звоном - это лучшее сопровождение рассказа об истории русского колокололитейного искусства.

Отдельная часть экспозиции показывает события советского периода, безусловно, трагичного для колокольного дела в России. Здесь представлены фотографии конца 1920-1940-х годов, сделанные в разных регионах Советского Союза, где показано, как уничтожались и гибли церковные колокола, взрывались колокольни в антирелигиозном угаре советской власти. Иллюстрацией этих событий служит инсталляция в виде разрушенной колокольни с поверженными разбитыми колоколами разного размера.

Разрушение церквей и колоколов - примета безбожного времени. Фото Ольги Захаровой

Неудивительно, что возрождение церковной жизни в России, повсеместное восстановление разрушенных и строительство новых храмов в конце прошлого века привело и к возрождению колокололитейного мастерства. Экспозиция третьего зала как раз посвящена возвращению забытых традиций литья колоколов в конце 80-х - начале 90-х годов XX века. Здесь представлена информация о первых заводах этого периода, а также показано 13 колоколов весом от 5 до 240 килограммов разных производителей. Среди них - колокол из алюминиевого сплава и «пасхальный дар Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина Ивановской епархии», отлитый на Ивановском заводе тяжелого станкостроения.- Вы можете видеть колокол со сквозными пулевыми отверстиями, - обращает внимание Александр Михайлов. - В своем дневнике писатель Михаил Пришвин рассказывает, как он был свидетелем уничтожения больших колоколов Троице-Сергиевой Лавры в конце 20-х начале 30-х годов XX века. В 1929 году была объявлена первая «безбожная пятилетка». И если до революции на русских колокольнях находилось до 240 тысяч тонн колоколов, то до наших дней сохранилось не более одного процента от того общего количества.

Знаете ли вы, что…

Количество болезнетворных микробов в зоне звучания колокола заметно уменьшается - это доказано в ходе множества научных экспериментов.

Значительная часть экспозиции этого зала знакомит посетителя с историей Тутаевского колокололитейного завода «Италмас» и старинной технологией XVII века, исключительно применяемой на этом производстве, основанном Николаем Александровичем Шуваловым в 1992 году. Изготовление формы колокола производится по кружальным лекалам из глины с добавлением традиционных связующих наполнителей в виде льняных прядей, конского навоза и квасного сусла.

- Здесь представлены все этапы формовки колокола весом в 200 килограммов на примере составных частей настоящей формы: болвана, фальш-колокола, кожуха или рубашки и короны, - рассказывает наш экскурсовод. - В витринах зала можно ознакомиться с секретами изготовления форм и восковых моделей икон, орнаментов, шрифтов, применяемых при художественном оформлении колокола. Здесь же можно увидеть современный ассортимент завода «Италмас», представленный восковыми моделями выпускаемых колоколов весом от 3 килограммов до 5 тонн.

Те самые герои «Афони». Фото Ольги Захаровой

А еще в зале представлены модели современных памятников, формы для которых изготовили здесь, на тутаевском заводе. Например, модель памятника военным медикам, установленного в Рыбинске на территории больницы №1, где в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали. Или памятник героям знаменитого фильма «Афоня», брат-близнец которого сейчас стоит на улице Нахимсона в Ярославле.

- Миссия нашего музея - сохранение культурных ценностей, которые могли исчезнуть навсегда, - рассказывает отец-основатель завода «Италмас» Николай Шувалов. – Идея создать именно музей пришла мне еще в начале девяностых, когда мы только начинали наше колокололитейное производство. К нам приезжали заказчики со всей страны, привозили старинные колокола в качестве образца, чтобы мы по их образу и подобию отлили новые для новых и возрождаемых храмов. И те самые колокола дали начало, составили основу нашей современной экспозиции. Специально для них мы восстановили, постепенно, шаг за шагом, разрушенное здание, и теперь там - наш музей колоколов. До сих пор люди привозят нам старинные колокола со всей России, просят принять экспонаты из Сербии, с Афона, из Израиля… Но пока их нельзя вывезти за границу. А для меня лично самые ценные - это колокола ярославского завода Оловянишниковых. Именно с них мы начинали наше производство, и до сих пор необычайно привлекателен для меня их внешний вид и звучание.

… А после экскурсии можно позвонить в колокола на звоннице. И это необыкновенно радостно как для детей, так и для взрослых!

Посетить музей колокололитейного производства в Тутаеве по адресу: ул. Осипенко, дом 4б, можно по предварительной договоренности. Телефон экскурсовода Александра Владимировича Михайлова 89023346095.