«Вы обязаны возить нас бесплатно»: ярославцы о школьниках, которые пользуются законом, запрещающим их высаживать из общественного транспорта

Многие ярославцы считают, что закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта, провоцирует их на бесплатный проезд. Даже если есть деньги Фото: Мэрия Ярославля

В группе «Общественный транспорт Ярославля» женщина – пассажир автобуса №21, рассказала о случае, свидетелем которого стала.

- Зашел мальчик и сразу встал у окна, начал в него смотреть. Подошел кондуктор и попросил оплатить проезд, на что мальчик ответил, что потерял деньги. Кондуктор ему сказала «а зачем прятаться, подошел бы и сказал». На что он ответил «Я не прятался и зачем вообще говорить, если есть закон и вы не имеете права меня высаживать до 16 лет. Вы обязаны нас возить бесплатно», - пишет ярославна. И не понимает, почему действительно нельзя подойти и вежливо попросить провезти бесплатно, если произошел казус с деньгами.

- Хочу сказать тем мамочкам, которые жалуются на кондукторов и водителей автобусов. Большая просьба, научите детей говорить «спасибо». А то законы они знают хорошо, а слово «спасибо» плохо, - пишет пассажир автобуса.

В комментариях мнения горожан разделились: многие уверены, что этот закон провоцирует юных ярославцев на бесплатный проезд, другие считают, что дети и подростки в общественном транспорте должны ездить бесплатно.

- Закон вредный, провоцирует детей на бесплатный проезд, даже если у них есть деньги. Зачем покупать билет, если нельзя выгнать? Надо штрафовать тогда родителей.

- А что тогда мелочиться? Пусть дети заходят в «Магнит», «Пятерочку», «Дикси» и берут все бесплатно. Детей же нельзя оставить голодными! Будем дальше наблюдать, как деградирует наше общество?

- Сдавать в руки полиции, пока родители не заберут. Хорошим уроком будет.

- О чем вы? Ваши дети ездят. В других городах для школьников льготы есть. А у нас что взрослый, что ребенок.