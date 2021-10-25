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Общество25 октября 2021 14:48

«Вы обязаны возить нас бесплатно»: ярославцы о школьниках, которые пользуются законом, запрещающим их высаживать из общественного транспорта

В социальных сетях горожане высказали свое мнение по этому поводу
Полина Вачнадзе
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Многие ярославцы считают, что закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта, провоцирует их на бесплатный проезд. Даже если есть деньги

Многие ярославцы считают, что закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта, провоцирует их на бесплатный проезд. Даже если есть деньги

Фото: Мэрия Ярославля

В группе «Общественный транспорт Ярославля» женщина – пассажир автобуса №21, рассказала о случае, свидетелем которого стала.

- Зашел мальчик и сразу встал у окна, начал в него смотреть. Подошел кондуктор и попросил оплатить проезд, на что мальчик ответил, что потерял деньги. Кондуктор ему сказала «а зачем прятаться, подошел бы и сказал». На что он ответил «Я не прятался и зачем вообще говорить, если есть закон и вы не имеете права меня высаживать до 16 лет. Вы обязаны нас возить бесплатно», - пишет ярославна. И не понимает, почему действительно нельзя подойти и вежливо попросить провезти бесплатно, если произошел казус с деньгами.

- Хочу сказать тем мамочкам, которые жалуются на кондукторов и водителей автобусов. Большая просьба, научите детей говорить «спасибо». А то законы они знают хорошо, а слово «спасибо» плохо, - пишет пассажир автобуса.

В комментариях мнения горожан разделились: многие уверены, что этот закон провоцирует юных ярославцев на бесплатный проезд, другие считают, что дети и подростки в общественном транспорте должны ездить бесплатно.

- Закон вредный, провоцирует детей на бесплатный проезд, даже если у них есть деньги. Зачем покупать билет, если нельзя выгнать? Надо штрафовать тогда родителей.

- А что тогда мелочиться? Пусть дети заходят в «Магнит», «Пятерочку», «Дикси» и берут все бесплатно. Детей же нельзя оставить голодными! Будем дальше наблюдать, как деградирует наше общество?

- Сдавать в руки полиции, пока родители не заберут. Хорошим уроком будет.

- О чем вы? Ваши дети ездят. В других городах для школьников льготы есть. А у нас что взрослый, что ребенок.

Общество: ВОПРОС ДНЯ