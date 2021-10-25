Правила посещения кинотеатров и музеев в Ярославской области во время коронавирусных ограничений

Многим учреждениям культуры дали право самим выбрать, по какому принципу им работать. ФОТО: архив КП

Департамент культуры Ярославской области на время коронавирусных ограничений утвердил новые правила посещения музеев, кинотеатров, концертных залов, цирка и театров.

Многим учреждениям культуры дали право самим выбрать, по какому принципу им работать: пускать посетителей по QR-коду/справке о перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев или заполнять зал не более чем на 30%. О варианте, которое выберет заведение, оно должно сообщить посетителям на официальном сайте и страницах в социальных сетях.

- Организации должны дать разъяснения посетителям доступным языком, без канцеляризмов и терминов, - уточнили в департаменте. – При необходимости, для посетителей будут организованы «горячие линии».

Если учреждение приняло решение работать с посетителями по QR-коду или справке, то документ можно предъявлять и в электронном виде, и в распечатанном.

- В момент покупки билета сертификат не предъявляется. Посетитель должен показать сертификат о вакцинации или сертификат о перенесенном коронавирусе вместе с билетом при входе на мероприятие. Сотрудник организации сверяет данные с документом, удостоверяющим личность, и если нет расхождений, гасит билет, - пояснили в департаменте культуры Ярославской области.

Если организация выберет вариант с 30-процентной загрузкой, то для ее расчета принимается норма социальной дистанции в 1,5 метра.

- Будут введены сеансы посещения организации и/или распределение потоков посетителей. Если организацию посещают дети до 18 лет, для которых наличие сертификата не предусмотрено, то загрузка объекта может быть не более 30%, - говорится в сообщении департамента культуры. – При групповом посещении в том случае, если хотя бы у одного взрослого нет сертификата, загрузка объекта должна быть не более 30%.

Кинотеатры, концертные залы, цирк, театры и дворцы культуры могут заполнять свои залы не более чем на 30% от общей загрузки. В Ярославской области также действует запрет на проведение зрелищных и развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00.