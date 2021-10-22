В Рыбинске школьница, которая ударила учительницу, избежала серьезного наказания

В полиции не будут возбуждать административное дело против хулиганки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 октября в Рыбинске Ярославской области в школе №32 учительница истории сделала замечание за плохое поведение на уроке ученице 8-класса. Девушке не понравился упрек в свою сторону, поэтому она ударила пожилого педагога.

С этого случая прошло больше двух недель. Какое наказание назначили подростку? Стало известно, что в полиции не будут возбуждать административное дело против хулиганки.

- В связи с тем, что она не достигла возраста, с которого наступает административная ответственность, вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Все материалы и документы будут переданы в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Сейчас девушка по-прежнему ходит школу, но драка не сошла ей так просто с рук. На заседании школьной комиссии действия ученицы признали недопустимыми и выписали ей выговор, кроме этого она посещает школьного психолога.

Что касается пострадавшего педагога - она больше не преподает историю в классе, где учится скандальная ученица. Напомним, что учительнице после случившегося пришлось обратиться в травмпункт.