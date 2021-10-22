Коронавирус в Ярославской области на 22 октября 2021 года: за сутки заразились 264 человека, скончались восемь

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Ситуация с коронавирусом в Ярославской области продолжает ухудшаться. За сутки, по данным оперштаба, в регионе от COVID-19 скончались 8 человек, заразились 264. И это очередной антирекорд по суточной заболеваемости.
За неделю с 15 по 22 октября в области умерли 46 человек, заболели 1740, вылечились 1040.
- На инфекционные койки в стационары госпитализированы 3042 пациента: 1896 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1146 с типичной клиникой COVID-19, - сообщили в оперштабе.
В прошлую пятницу госпитализированных было на 257 человек меньше.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 34576;
Рыбинск – 5151;
Ростовский МР -3850;
г.о.Переславль-Залесский - 4078;
Тутаевский МР -2458;
Ярославский МР - 2662;
Угличский МР -3040;
Борисоглебский МР - 1476;
Некрасовский МР -1573;
Гаврилов-Ямский МР – 1278;
Пошехонский МР - 943;
Рыбинский МР - 816;
Даниловский МР - 1029;
Мышкинский МР - 574;
Большесельский МР - 637;
Некоузский МР - 769;
Любимский МР - 719;
Первомайский МР - 563;
Брейтовский МР – 370.