Главный врач Переславской ЦРБ: «Ощущение полной безысходности»

Сейчас практически все пациенты, которые поступают в коронавирусное отделение, нуждаются в дорогостоящем лечении Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков опубликовал пост, который назвал криком души. В нем медик рассказал, в какую стоимость обходится ОМС лечение одного пациента с коронавирусом и в каком состоянии сейчас врачи.

- Ощущение полной безысходности. Простые вещи - носите маски, прививайтесь. Прививка бесплатно. Лекарства на амбулаторном этапе для лечения больных - бесплатно. Лечение в стационаре - бесплатно. А сколько все это стоит? Никто даже не задумывается, - пишет Кирилл Харчиков.

Чтобы все же задумались, главврач приводит цифры. Сейчас практически все пациенты, которые поступают в коронавирусное отделение, нуждаются в дорогостоящем лечении.

- Только одно введение олокизумаба или тоцилозумаба стоит в районе 50 тысяч рублей, а еще фавипиравир, ремдесевир (погуглите цены сами) плюс питание, СИЗы, зарплата сотрудников, коммуналка. Фонд ОМС, конечно, оплатит, причем, стоимость за одного пролеченного больного от 40 до 240 тысяч рублей (в зависимости от тяжести, в среднем около 100 тысяч рублей), но не всегда расходы покрываются, бывают переводы в другие стационары и тогда мы получим лишь малую часть от должного… - говорит медик.

Но внимание он пытается обратить не на это, а на «всеобщую расхлябанность, неверие в свою науку, в свою страну, неверие друг другу и самим себе».

- Если раньше я тоже себя успокаивал, что это как на войне, когда есть линия фронта и тыл, но получается, что война-то гражданская? Хотите еще цифры? За 9 месяцев, через наше ковидное отделение прошло 1067 человек, из них умерло 80. Это 7,5 процентов. Сейчас во многих регионах России идет сильный прирост смертности. Страшно! Просто очень страшно! Теперь о вакцинированных, то есть прошедших полный курс вакцинации - таких из тысячи человек, поступивших в стационар - ВСЕГО 20! Двадцать человек, Карл! И они все выписаны с выздоровлением, - рассказывает Кирилл Харчиков.

И продолжает:

- О команде. Сколько можно еще работать без отпусков и выходных? У меня на протяжении 1,5 лет не выключается телефон, даже номинальный отпуск - это всего лишь смена обстановки, при этом ты все равно проводишь время мысленно, на телефоне, у компьютера - решая рабочие вопросы, помогая друзьям, близким, коллегам. И так работают в основном все в больницах, кто-то ведет регистры по ночам, кто-то на выходных прививки, неврологи стали инфекционистами, врачи ЛФК терапевтами, трясутся днями и ночами экипажи скорой помощи по городам и весям, кто-то встает ночью и идет менять баллоны с кислородом, потому что вечером поступило много больных…И так можно продолжать до бесконечности… Хочется сказать что-то хорошее, как-то успокоить всех нас, но не получается…