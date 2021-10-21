Всероссийская перепись населения в Ярославской области: как ее можно пройти и не нарваться на мошенников?

Стать участником Всероссийской переписи населения можно тремя способами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре и ноябре на территории Ярославской области проходит Всероссийская перепись населения. Каждый житель области может стать ее участником, и сделать это можно тремя способами:

- дождаться, когда к вам домой придет переписчик (с 18 октября по 14 ноября),

- прийти в любое удобное для вас время на стационарный участок (с 18 октября по 14 ноября),

- заполнить переписной лист на Госуслугах (с 15 октября по 14 ноября).

Разберем каждый из них.

Переписчики должны обойти каждый дом Ярославской области. Если к моменту его визита вы уже «переписались» на участке или Госуслугах, просто назовите свой персональный код подтверждения.

Если же перепись не пройдена, нужно ответить на ряд вопросов, чтобы переписчик мог заполнить персональный электронный лист.

Многие ярославцы опасаются, что под видом переписчика в дом может попасть мошенник. Как же отличить переписчика от преступника и не стать его жертвой?

- переписчики одеты в синие жилеты и синие шарфы с официальным логотипом и светоотражающими элементами;

- при себе у переписчиков будут фирменные сумки;

- все сведения переписчики будут заносить в электронный планшет, а не на бумагу;

- переписчики ходят парой, у каждого должно быть удостоверение с голограммой и подписью руководителя Росстата. Эти удостоверения действительны только при предъявлении паспорта;

- переписчик не должен просить никаких документов, все сведения заносятся со слов гражданина;

- переписчики не должны спрашивать о доходах, только об их источниках.

Если не хотите видеть в доме посторонних людей, пройдите перепись на Госуслугах. Правда, для этого должна быть стандартная или подтвержденная учетная запись. Заполнить электронный лист можно на сайте в разделе «Всероссийская перепись населения».

Если нужной учетной записи нет, перепись можно пройти на переписном участке. Ближайший к вам участок также можно найти на Госуслугах, для этого авторизация не нужна.

На какие вопросы вам нужно ответить при заполнении переписного листа? В первую очередь это зависит от того, являетесь вы гражданином Российской Федерации или нет. Если да, то вам зададут 33 вопроса. Большая их часть будет касаться пола, возраста, гражданства, национальности, образования и подобных фактов. Могут также спросить об источнике вашего дохода. Остальная часть - о жилищных условиях.

Если же вы проживаете в России временно, вам зададут всего семь вопросов: про пол, возраст, страну постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

О чем НЕ должны спрашивать? Конфиденциальную информацию вы имеете полное право не сообщать. Кроме того, данный опрос абсолютно анонимен. Его цель - сбор общих данных о населении Ярославской области.

Кстати, вы можете и отказаться от участия в переписи – это добровольная акция. Если вам будет некомфортно общаться с тем переписчиком, который придет к вам домой, вы вправе попросить его уйти, а также позвонить на участок и сообщить о том, что вас не устраивает.

Любую информацию по переписи можно получить, позвонив на единую горячую линию 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Линия открыта до 14 ноября.