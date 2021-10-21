«Под ИВЛ лежат четыре женщины на большом сроке. Все непривитые»: Сотрудница администрации Рыбинска сделала прививку от COVID-19 на 33-й неделе беременности

Светлана Израйлева на 33-й неделе беременности сделала прививку от коронавируса. ФОТО: страница Светланы Израйлевой ВКонтакте

Пресс-секретарь главы Рыбинска Светлана Израйлева на 33-й неделе беременности сделала прививку от коронавируса. Почему она пошла на этот шаг, Светлана объяснила на своей странице ВКонтакте. При этом сотрудница администрации не стала закрывать комментарии под постом, прекрасно понимая, что несогласных с ее решением будет немало.

- Я советовалась с врачами, а не со знакомыми знакомых. Я изучила вопрос, а не читала «что пишут в Интернете». Я взвесила свои риски, а не чужие страхи, - пишет Светлана.

КП-Ярославль полностью публикует аргументы Светланы Израйлевой в пользу вакцинации беременных.

Влияние на плод

В третьем триместре все органы ребенка сформированы, «технически» он уже готов жить вне меня, поэтому на его жизнедеятельность вакцина не повлияет. Делать прививку не рекомендуется до 22 недель, когда идет закладка главных систем организма. Также не рекомендуется, впрочем, фаст-фуд, роллы и кофе. Но на это же так легко закрыть глаза, правда?

Последствия от ковида выше, чем от прививки

Противники прививок кричат, что вакцина мало изучена, что неизвестно, как она повлияет на организм и какие последствия имеет. Ок. Давайте тогда вспомним, а какими препаратами меня будут лечить в случае заболевания? Они как раз хорошо изучены и жестко противопоказаны беременным. Про влияние на организм антибиотиков и их последствия написана не одна докторская. Но никто не собирает митинги по этому поводу, верно?

Беременные в группе риска

Иммунитет у будущих матерей снижен, а нагрузка на сердце, сосуды и органы дыхания, наоборот, увеличена. Это автоматом направляет нас в очередь «к зонтику». Я говорила с главным акушером Ярославской области Дмитрием Гурьевым, говорила с реаниматологом Дмитрием Лилеевым, говорила со своим врачом Аллой Шарковой, говорила с главврачами, медиками из красной зоны.

Беременные тоже болеют и болеют тяжело. Сейчас под ИВЛ в Ярославле лежат четыре женщины на большом сроке. Все непривитые. Думаю, никто не хочет, чтобы я составила им компанию, так?

Конкретные примеры и факты

Вокруг меня много привитых людей – возрастные родители, брат, друзья, коллеги. Все они перенесли вакцину легко. В моем окружении нет ни одного человека, который после прививки заболел бы повторно и тяжело. Я не исключаю, что такие люди есть. Но я лично их не знаю. Ни одного. Я не слышала ни одной подобной истории от реальных людей, только пересказы про «знакомых моих знакомых». А я привыкла доверять фактам. Имею же право?

Личная ответственность

Меня никто не принуждал, не грозил увольнением, не пугал. Манипулировать беременной женщиной – это как жонглировать гранатой без чеки. Опасно для здоровья.

Я пришла к этому решению сама и не сразу. Мне тоже знакомы средневековые страхи из разряда «а вдруг чего». Я тоже в поисках совета получала полярные мнения и металась, как та обезьян – то ли к умным, то ли как все. И если в регионе всего 16 привитых беременных, а в Рыбинске, наверно, я одна, то как бы очевидно, на чьей стороне большинство.

Я сделала выбор в пользу «Спутника V» головой – разумный, взвешенный, рациональный. Но эмоционально знаки, конечно, тоже искала. И когда сегодня пришла на работу, а в соседнем кабинете открылся пункт вакцинации, подумала: «Ну, куда уж красноречивее». Да?

PS. Комментарии на закрываю, но выводы сделаю.