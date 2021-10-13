В Ярославской области 13 октября вновь поставлен антирекорд по заболеваемости COVID-19

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По данным оперативного штаба, опубликованным 13 октября, в Ярославской области от коронавируса скончались 5 человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерли 1 272 ярославца.

В регионе сегодня поставлен очередной антирекорд по числу заболевших за сутки: 230 человек заразились коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 подхватили 64 340 человек.

Всего заражений в России: 7 861 681 (+28 717)

Умерли в России: 219 329 (+984)

По всей Ярославской области действует масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Ярославцам, которым исполнилось 65 лет, рекомендовано уйти на самоизоляцию.