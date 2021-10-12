На автобус с риском для жизни: жители деревни под Ярославлем не могут добиться пешеходного перехода к остановке

Жители деревни Климовское ежедневно подвергают свою жизнь опасности, когда идут на остановку автобуса. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Жители деревни Климовское ежедневно подвергают свою жизнь опасности, когда идут на остановку автобуса. Пользуются общественным транспортом и взрослые, и дети, но чтобы к нему подобраться, приходится рисковать.

Остановка общественного транспорта у деревни, которая находится недалеко от Ярославля, не оборудована ни пешеходным переходом, ни светофором. Знаки ограничения скорости, установленные на оживленной дороге Ярославль – Заячий Холм, водители игнорируют.

- Моей дочери пять лет. В садик и обратно ездим на автобусе. В часы пик автомобили идут сплошным потоком. Самое страшное – это большегрузы. Как-то раз зимой мы минут двадцать пропускали машины, замерзли ужасно. Вечером забираю дочку пораньше, пока не так много автомобилей и светло, - рассказала активистам ОНФ в Ярославской области местная жительница Елена Шангина.

Как рассказывают в региональном ОНФ, четыре года назад чиновники уже дали понять местным жителям, что ситуация вряд ли изменится к лучшему, так как участок находится в охранной зоне газопровода, и было бы хорошо, если бы люди ходили на другую остановку. А она находится в 600 метрах.

Представители ОНФ обратились в департамент дорожного хозяйства, но получили ответ: пешеходный переход сделать нельзя, так как невозможно выполнить требования по обеспечению нормативных условий видимости.

- Ощущение, что власти просто ищут повод, чтобы не решать проблему в интересах населения. Сначала мешал газопровод, теперь появились другие отягчающие обстоятельства. В своем письме чиновники подробно рассказали о технических нюансах размещения остановок, но не ответили на главный вопрос: что же все-таки делать? В Климовском прописано более 60 человек, летом полно дачников. Надо думать, прорабатывать разные варианты, и, конечно, ставить во главу угла безопасность и комфорт людей, – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

ОНФ уже обратился с заявлением в прокуратуру. Возможно, данное ведомство поможет решить проблему жителей деревни Климовское.