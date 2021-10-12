В лесу Ярославской области обнаружили замаскированную нарколабораторию

Сарай, где делали наркотики, прикрыли ветками, чтобы его труднее было заметить. Скриншот с видео, УМВД по Ярославской области

В Переславском районе Ярославской области сотрудники наркоконтроля накрыли подпольную нарколабораторию. Она находилась в лесу, в замаскированной постройке – сарай прикрыли ветками, чтобы его труднее было заметить.

- Сотрудники полиции изъяли крупную партию уже изготовленных наркотиков – порошкообразное вещество светлого цвета, которое находилось в пластиковых ведрах и контейнере. Кроме того, обнаружены и изъяты оборудование и реактивы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Эксперты ЭКЦ установили, что в тайной лаборатории изготавливали «синтетику». Ежемесячно на этом производстве могли делать до 100 килограммов запрещенных препаратов. Оперативники изъяли более 35 килограммов мефедрона. Наркотики должны были попасть к потребителям через тайники.

- Задержаны подозреваемые – двое 27-летних мужчин. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу, - пояснили в полиции.

По «наркотической» статье мужчинам грозит срок вплоть до пожизненного.