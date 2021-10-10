В Ярославской области 10 октября 2021 года от коронавируса скончались 5 человек

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В Ярославской области, по данным оперштаба на 10 октября, от коронавируса скончались 5 человека. С начала пандемии COVID-19 убил 1 258 ярославцев.

Чуть меньше по сравнению со вчерашним днем новых зараженных. Диагноз "коронавирус" поставлен 223 пациентам. Всего заболевших - 63 665.

Тем временем в России по числу смертей поставлен сегодня новый антирекорд: скончались за сутки 962 человек.

Всего заражений в России: 7 775 365 (+28 647)

Умерли в России: 216 415 (+962)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.