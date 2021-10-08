Ярославские евреи установили памятник участникам Великой Отечественной

«Руками этих солдат Всевышний отомстил за гибель миллионов взрослых и детей, убитых и замученных фашистскими извергами и их пособниками». ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Памятник возведен на площадке перед входом в Еврейский культурный центр (синагогу). Разумеется, его установка официально согласована с местными властями.

С инициативой увековечить память о воинах-евреях, участвовавших в войне, еврейская община выступила осенью 2019 года, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Памятник возведен перед входом в Еврейский культурный центр (синагогу) на ул. Чайковского. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

На объявленный конкурс были представлены 3 эскиза памятника. В результате голосования победил вариант из гранита, предложенный членом еврейской общины, ярославской художницей Еленой Черновой, чьи родственники стали жертвами холокоста.

Впрочем, идея памятника в процессе его создания словно бы «расширилась». Получилось так, что он посвящен не только евреям, а людям всех национальностей и вероисповеданий, вставшим против фашизма. Это отмечали все, кто пришел на торжественный митинг в связи с открытием монумента.

Начиная встречу, руководитель региональной еврейской национально-культурной автономии Ярославской области Надежда Носова напомнила собравшимся слова из «Послевоенной песни» поэта Роберта Рождественского:

Эта память – верьте, люди, -

Всей земле нужна.

Если мы войну забудем,

Вновь придёт война.

Руководитель ярославской городской еврейской иудаистской религиозной организации «Огни Ицхака» Михаил Володарский рассказал:

- Мы делали то, что должно. То, что написано в святых книгах: «Почитай отца своего и мать свою». Для нас это не пустой звук. Родители людей нашего поколения выжили и дали нам жизнь. Это память о моем отце и моей матери, память обо всех – евреях, русских, украинцах, белорусах, чеченцах, армянах, представителях разных национальностей, – кто прошел тяжелый путь войны. Кто-то, как мой дядя, остался на полях сражений. Руками этих солдат Всевышний отомстил за гибель миллионов взрослых и детей, убитых и замученных фашистскими извергами и их пособниками… Пусть будет благословенна их память!

Руководитель региональной еврейской национально-культурной автономии Надежда Носова и руководитель ярославской городской еврейской иудаистской религиозной организации «Огни Ицхака» Михаил Володарский. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

На открытии памятника выступили представители региональной и местной власти, поблагодарившие ярославскую еврейскую общину за установку памятника, за появление в Ярославле еще одного места, где можно вспомнить о подвиге 1941-1945 годов. Ведь практически каждый из ныне живущих граждан России знает имена своих близких, боровшихся с фашизмом.

Памятник открыла его автор, художница Елена Чернова. Собравшиеся возложили к подножию цветы, после чего переместились в ярославский Еврейский культурный центр (синагогу), где раввин Мойше Дерунов на иврите и на русском языке прочитал поминальную молитву в память о всех тех, кто противостоял нацистам в годы Великой Отечественной войны. Здесь же можно было увидеть кропотливо восстановленные имена евреев-ярославцев, участников войны, услышать воспоминания их родственников, еврейские народные песни и песни военных лет.

Каждый из ныне живущих граждан России знает имена своих близких, боровшихся с фашизмом. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Мероприятие прошло в рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы».

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».