В Ивановской области из-за коронавируса вновь введены ограничения

Жители региона обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности должны избегать посещения людных мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ивановской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу вновь введены ограничения. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора.

- Для ивановцев старше 65 лет и для граждан из группы риска, невакцинированных и не переболевших COVID-19 вводится режим самоизоляции. Покидать место жительства можно в случае угрозы жизни, при обращении за медпомощью, для посещения пунктов вакцинации, магазинов (чтобы купить продукты и предметы первой необходимости), аптек, выгула домашних животных и выноса мусора.

Работающие граждане из этой категории должны либо перейти на дистант, либо уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Режим самоизоляции не распространяется на жителей Ивановской области, которые прошли курс вакцинации либо имеют справку о наличии антител, выданную не ранее 1 мая 2021 года.

- Предприятия и компании, если уровень коллективного иммунитета ниже 75%, должны перевести на дистанционную работу всех непривитых сотрудников и сотрудников, не имеющих справок о наличии антител.

Если перевод на дистант невозможен, работодатель обязан тестировать сотрудников раз в 7 дней.

- Если уровень коллективной иммунизации выше 75%, работников переводят на дистанционку только при наличии такой возможности. Тестирование сотрудников можно не проводить.

- Все работодатели обязаны еженедельно отправлять в департамент здравоохранения Ивановской области отчеты с указанием числа сотрудников, прошедших курс вакцинации, имеющих антитела и отрицательные результаты теста на коронавирус. Также необходимо указывать количество работников, работающих удаленно. Правило не распространяется на организации, которые вошли в реестр covid-free предприятий.

- Перед проведением любого мероприятие обязательно тестирование всех его участников, в том числе и вакцинированных.

- Департамент здравоохранения Ивановской области может выборочно тестировать граждан на коронавирус в образовательных учреждениях, общественном транспорте, торговых центрах и развлекательных комплексах.

- Жители региона обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и по возможности должны избегать посещения людных мест.