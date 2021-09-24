В Ивановской области женщина каблуком выбила глаз парню Фото: Евгения ГУСЕВА

33-летней жительнице Шуи Ивановской области грозит 10 лет лишения свободы за то, что она покалечила парня. Из-за разгневанной женщины молодой человек лишился левого глаза.

Ночью 14 марта этого года жительница Шуи стала свидетельницей драки между своим сожителем и незнакомым мужчиной. Вместо того, чтобы остаться в стороне или позвать на помощь, женщина вмешалась в конфликт.

- В тот момент, когда потерпевший лежал на спине лицом вверх, удерживаемый ее сожителем, обвиняемая каблуком своего сапога с силой нанесла молодому человеку один удар в область лица. Была причинена травма головы, которая неизгладимо обезобразила лицо и повлекла полную потерю зрения на левый глаз, - пояснили в прокуратуре Ивановской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета в качестве оружия. Дело передано в суд для рассмотрения.