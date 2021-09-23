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Иваново23 сентября 2021 15:25

В исправительной колонии Ивановской области прошел вечер памяти Бельмондо

Заключенные посмотрели фильмы с его участием
Полина Вачнадзе
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В исправительной колонии №7 Ивановской области прошел вечер памяти актера Жан-Поля Бельмондо. ФОТО: УФСИН по Ивановской области

В исправительной колонии №7 Ивановской области прошел вечер памяти актера Жан-Поля Бельмондо. ФОТО: УФСИН по Ивановской области

В исправительной колонии №7 Ивановской области прошел вечер памяти актера Жан-Поля Бельмондо.

Как сообщает региональное Управление ФСИН, в комнате психологической разгрузки прошла читательская конференция. Заключенные еще раз посмотрели фильмы с участием великого актера, ознакомились с его биграфией.

- Подобные мероприятия имеют важное воспитательное значение для осужденных. Многие выросли на творчестве этого актера, его фильмы известны всему миру, поэтому и для осужденных день памяти Жан-Поля Бельмондо - это дань памяти и уважения великому актеру, его роли в кинематографе, - отметил заместитель начальника учреждения Максим Шапатин.

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