Рабочих Ярославского моторного завода массово отправили в Москву на спецпоезде

По словам депутата муниципалитета Ярославля Евгении Овод, ярославцев отправляли в столицу для участия в митинге. ФОТО: страница Евгении Овод, ВКонтакте

19 сентября в 4 утра на вокзале Ярославль Главный было многолюдно – сотрудники Ярославского моторного завода ждали спецпоезда до Москвы. По словам депутата муниципалитета Ярославля Евгении Овод, ярославцев отправляли в столицу для участия в митинге.

- Едут на спецсоставе. Народу по ощущениям больше тысячи, прикинула: 16 вагонов по 80 человек, почти 1300 душ. Мужики говорят, поедут еще автобусы, в толпе – на митинг едем, по 10 тысяч заплатят и суточных по 1500 рублей и гостиницу дадут. Девчонки говорят, что по магазинам пойдут, плевать на митинг. Уфф, главное, едут не голосовать по открепительным, это плюс, хотя и не факт, может они вообще об этом не знают, - пишет на своей странице ВКонтакте Евгения Овод.

По словам депутата, у каждого свой вагон и свой ответственный, людей регистрируют по спискам. Кроме того, рассказывает Овод, сотрудникам ЯМЗ выдали некую инструкцию. В одном из ее пунктов говорится о необходимости установить приложение, через которое заводчане будут получать задания.

- А какие задания могут быть у организованной группы лиц, направляемой в другой город в единый день голосования? – задает риторический вопрос Евгения Овод.

КП-Ярославль обратилась за комментарием в пресс-службу ЯМЗ. Там пояснили, что работники завода направлены в Московскую область на обучение, которое продлится несколько дней.

- Это давно запланированная командировка в рамках корпоративных тренингов, которые на ЯМЗ проводятся регулярно. Поездка оплачивается командировочными в обычном порядке в соответствии с трудовым законодательством, - сообщили в пресс-службе предприятия.

И уточнили, что к выборам эта поездка не имеет никакого отношения.