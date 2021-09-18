В Вологодской области перевернулся автобус с паломниками: 11 человек пострадали

В Вологодской области перевернулся автобус с паломниками. ФОТО: КП

В Вологодской области на 11-м километре дороги "Обход Вологды" сегодня, 18 сентября, произошло ДТП. Около 6 утра автобус, в котором в Новолеушинский монастырь ехали паломники из Москвы, вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель не смог выбрать безопасную скорость и не справился с управлением.

Известно, что в салоне автобуса в момент аварии находились 20 человек: водитель и 19 женщин-паломниц. Пострадали 11 человек, в основном у всех ушибы.

В ДТП под Вологдой пострадали 11 человек. ФОТО:КП

- С травмами пострадавших доставили в Вологодскую областную больницу, - уточнили в УМВД по Вологодской области.

После медицинского осмотра паломницы от госпитализации отказались. Водителю "Мерседеса" помощь врачей также не потребовалась.