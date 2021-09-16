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Здоровье16 сентября 2021 13:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 сентября 2021 года: умерли 7 человек

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 16 сентября
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 16 сентября, от коронавируса скончались еще 7 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 116 ярославцев.

Список заболевших пополнился еще 193 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 58 808 человек.

Всего заражений в России: 7 214 520 (+19 594)

Умерли в России: 195 835 (+794)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.

Коронавирус Covid-19Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Ярославской области 2020: последние новости