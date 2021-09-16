Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 сентября 2021 года: умерли 7 человек

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 16 сентября, от коронавируса скончались еще 7 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 116 ярославцев.
Список заболевших пополнился еще 193 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 58 808 человек.
Всего заражений в России: 7 214 520 (+19 594)
Умерли в России: 195 835 (+794)
По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.
Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.