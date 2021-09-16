Валентина Терешкова: что ярославская «Чайка» сделала для людей?

Политической и общественной деятельностью Валентина Терешкова занимается с 1960-х годов. ФОТО: пресс-служба Кремля

В рабочем кабинете Валентины Владимировны Терешковой всегда многолюдно, а на столе – стопки свежих писем со всей России. Кострома, Архангельск, Югра, Тюмень, Хабаровск… Терешковой пишут из самых удаленных уголков России. Каждое письмо Валентина Владимировна читает и направляет для решения губернаторам, министрам, руководителям самого высокого уровня. Письма из Ярославской области ложатся в отдельную папку, её ярославна берёт на совещания к губернатору Дмитрию Миронову. Вместе они найдут решения, и ни один вопрос не останется без ответа.

Политической и общественной деятельностью Валентина Терешкова занимается с 1960-х. После полёта в космос Валентина Владимировна дала себе слово помогать своей малой родине. Сколько людей получили помощь от нее, сейчас невозможно сосчитать. Практически в каждом районе Ярославской области есть школа, детский сад, новый микрорайон или новые заводские цеха, которые появились благодаря Терешковой.

Уже в шестидесятые в Ярославской области начались большие преобразования. В конце 1960-х стартовало строительство нового моторного завода в Тутаеве. Здесь, на правом берегу Волги, возводился практически новый город: росли многоквартирные дома, спортивный комплекс, школа и дворец культуры. Благодаря Терешковой появились новые жилые дома, больничный городок, поликлиника для рабочих Ярославского радиозавода.

Чуть позже были проведены масштабное переоборудование и модернизация комбината «Красный Перекоп», на котором Валентина проработала пять лет ещё до начала своей космической карьеры.

В семидесятые в Ярославле был возведен речной вокзал. И многое из того, чем сегодня ярославцы гордятся как достопримечательностью города.

Затем появилось здание современного ТЮЗа – Валентина Терешкова добилась выделения ресурсов на завершение строительства. В условиях советского дефицита строительных материалов и средств Валентине Терешковой удавалось решать, казалось бы, невозможное.

Масштаб личности Валентины Владимировны и результаты ее деятельности как в Ярославской области, так и в стране сложно переоценить.

Миллионы матерей благодарны Валентине Владимировне за то, что получили возможность пользоваться оплачиваемым декретным отпуском. В 1960-е он составлял всего 112 дней – восемь недель до и после родов. С середины 1970-х комитет советских женщин под руководством Валентины Терешковой вёл кропотливую работу, убеждая руководителей страны в том, что нужно поддерживать молодые семьи. Эта работа увенчалась успехом: в январе 1981 года было принято постановление, согласно которому был введен частично оплачиваемый отпуск для матерей до достижения ребёнком возраста одного года. Валентина Терешкова убеждена, что главная инвестиция государства должна быть направлена в будущее: в поддержку материнства и детства, в дело воспитания новых поколений.

Вопросы социальной помощи, образования и культуры всегда были на особом контроле Валентины Терешковой. Девяностые годы прошлого века не были простыми ни для кого. Даже для космонавтов. Валентина Владимировна взяла шефство над тремя детскими домами Ярославской области. Позже Валентина Терешкова возглавила благотворительный фонд «Память Поколений», который оказывает адресную помощь нуждающимся ветеранам войн. Благодаря работе фонда ветераны получают конкретную помощь – инвалидные кресла, протезы, лекарства, медицинское обслуживание. А в 2017 году Фонд «Память поколений» передал новое медицинское оборудование областному госпиталю ветеранов войн.

Благодаря участию Валентины Терешковой в Ярославле сохранены высшее военное училище противовоздушной обороны и театральное училище, выделяются деньги на содержание вузов. По мнению Валентины Владимировны, учащиеся, уже начиная со школы, должны иметь возможность заниматься наукой, не покидая родной регион, получать достойное высшее образование и оставаться работать на благо Ярославской области. В школе №32 Ярославля, в той самой, которую заканчивала сама Валентина Терешкова, открыты «менделеевские классы». Это специализированные классы с углублённым изучением химии, биологии и биотехнологии, которое проходит при участии преподавателей ведущих профильных вузов.

Космическая энергия «Чайки» направлена также на сохранение, реставрацию и возрождение памятников культуры Ярославского региона, столицы Золотого Кольца. Список велик. Это храм Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, сохранение Переславского музея в Успенском Горицком монастыре, реставрация фасадов, интерьеров, сцены театра драмы имени Волкова, строительство храма-памятника Святителя Николая, реставрация Успенского собора в Ростове Великом. Валентина Терешкова горячо поддерживает восстановление исторической справедливости и в возвращение наименования «Великий» городу Ростову.

Именно Валентина Терешкова открыла миру первый русский театр: с 1990-х гастроли Волковского театра прошли в Чехии, Финляндии, Дании, Германии и на других континентах – в Японии, США, Аргентине и других странах. О том, насколько ярославцы гордятся первым русским драматическим театром, красноречиво говорит тот факт, что все горожане единым фронтом выступили против слияния Волковского театра с Александринским. Резко против выступила и ярославская «Чайка». Вместе с Дмитрием Мироновым она обратилась к высшему руководству страны. Как итог, 16 сентября 2019 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об отнесении ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации». Это решение поставило точку в дискуссии о слиянии театров и позволило Волковскому театру получить значительные бюджетные средства.

Большой резонанс вызвало возможное строительство целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище. Планы предусматривали производство 1 300 000 тонн целлюлозы в год, что в 6 раз превышает печально известный байкальский проект. По мнению Валентины Терешковой, подобное строительство представляло опасность не только для Рыбинского водохранилища, но и для всей Волги в целом. В бассейне реки находятся 15 субъектов Российской Федерации, в которых проживают около 40 миллионов наших сограждан. Строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище нанесло бы непоправимый ущерб экологии всей России. И первый удар приняли бы на себя Рыбинск, Ярославль, Тутаев, Кострома.

Валентина Владимировна обратилась напрямую к Президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Решение о запрете строительства ЦБК принималось совещании Правительства России по проблемам социально-экономического развития малых городов, в котором принимала участие и сама Валентина Терешкова. И снова – проблема решена!

Вопросы загрязнения реки, обмеление Волги – в фокусе внимания межфракционной группы «Большая Волга» в Государственной Думе, которую возглавляет Валентина Владимировна. Благодаря работе этой группы и личному обращению Валентины Владимировны к Президенту проведено берегоукрепление в Рыбинске и Мышкине, выделены средства на модернизацию и строительство новых очистных сооружений. А совсем недавно Владимир Владимирович Путин по просьбе Валентины Терешковой выделил 2,5 млрд рублей на капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске. Интересно, что мост был построен в год полета Валентины Терешковой в космос, 1963 году, и по форме напоминает чайку!