Губернатор Дмитрий Миронов вручил Анастасии Галашиной сертификат на квартиру в Ярославле

Дебют ярославны Анастасии Галашиной на Олимпиаде принес первую медаль российской сборной, что заслуживает уважения, считает Дмитрий Миронов. Фото: Правительство Ярославской области

Награждение состоялось 15 сентября в рамках торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дядьковской в областном центре.

– Мы все следили за выступлением Анастасии на Играх в Токио и искренне переживали за нашу спортсменку, – сказал Дмитрий Миронов. – В условиях высочайшей конкуренции ей удалось собраться с силами и показать превосходный результат. Для Анастасии это первая Олимпиада, а дебют – всегда непрост. Огромного уважения заслуживает не только медаль, которая, к слову, стала первой для сборной России в этом турнире, но и сам факт участия ярославцев на олимпиаде.

Пресс-служба губернатора сообщила, что кроме сертификатов на квартиры в новостройках Ярославля в качестве поощрения для спортсменов и тренеров предусмотрены денежные выплаты. Анастасия Галашина получит 400 тысяч рублей, Светлана Самухина – 70 тысяч рублей, участник Олимпийских игр в плавании на открытой воде Кирилл Абросимов – 100 тысяч рублей, его тренер Рафаэль Зайнагутдинов – 30 тысяч рублей.

В рамках мероприятия также прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров международных соревнований. За вклад в развитие физической культуры и спорта в Ярославской области. Почетные грамоты Губернатора вручили боксерам Расулу Гаджиеву и Вячеславу Рогозину, а также их тренерам Григорию Бабаяну, Андрею Баченину и Валентину Дубенскому. Отдельной Благодарностью губернатора Дмитрия Миронова по итогам успешного выступления спортсменов на первенстве Европы отмечен Григорий Бабаян.