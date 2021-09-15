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Общество15 сентября 2021 18:45

Губернатор Дмитрий Миронов вручил Анастасии Галашиной сертификат на квартиру в Ярославле

Глава Ярославской области предоставил такой же сертификат и тренеру призера XXXII летних Олимпийских игр в Токио Светлане Самухиной.
Мария СОКОЛОВА
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Дебют ярославны Анастасии Галашиной на Олимпиаде принес первую медаль российской сборной, что заслуживает уважения, считает Дмитрий Миронов.

Дебют ярославны Анастасии Галашиной на Олимпиаде принес первую медаль российской сборной, что заслуживает уважения, считает Дмитрий Миронов.

Фото: Правительство Ярославской области

Награждение состоялось 15 сентября в рамках торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дядьковской в областном центре.

– Мы все следили за выступлением Анастасии на Играх в Токио и искренне переживали за нашу спортсменку, – сказал Дмитрий Миронов. – В условиях высочайшей конкуренции ей удалось собраться с силами и показать превосходный результат. Для Анастасии это первая Олимпиада, а дебют – всегда непрост. Огромного уважения заслуживает не только медаль, которая, к слову, стала первой для сборной России в этом турнире, но и сам факт участия ярославцев на олимпиаде.

Пресс-служба губернатора сообщила, что кроме сертификатов на квартиры в новостройках Ярославля в качестве поощрения для спортсменов и тренеров предусмотрены денежные выплаты. Анастасия Галашина получит 400 тысяч рублей, Светлана Самухина – 70 тысяч рублей, участник Олимпийских игр в плавании на открытой воде Кирилл Абросимов – 100 тысяч рублей, его тренер Рафаэль Зайнагутдинов – 30 тысяч рублей.

В рамках мероприятия также прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров международных соревнований. За вклад в развитие физической культуры и спорта в Ярославской области. Почетные грамоты Губернатора вручили боксерам Расулу Гаджиеву и Вячеславу Рогозину, а также их тренерам Григорию Бабаяну, Андрею Баченину и Валентину Дубенскому. Отдельной Благодарностью губернатора Дмитрия Миронова по итогам успешного выступления спортсменов на первенстве Европы отмечен Григорий Бабаян.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ