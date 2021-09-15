"Бурлеск" - цирк с королевским размахом

Премьера циркового шоу "Бурлеск" уже в эти выходные. Фото: фотоархив шоу «Бурлеск»

До премьеры грандиозного циркового шоу "Бурлеск" в Ярославле осталось меньше недели. Уже 18 сентября на манеж Ярославского государственного цирка выйдут лучшие артисты Российской государственной цирковой компании, которые в 2019 году завоевали главную цирковую награду мира - "Золотого клоуна" Монте-Карло.

Эксклюзивные костюмы, вручную расшитые кристаллами Swarovski, завораживающие и неповторимые номера, статные артисты, экзотические животные - все это совсем скоро увидит ярославский зритель.

- Шоу "Бурлеск" - это не просто цирк. Это синтез театрализованного спектакля, мюзикла и балета. В программе много групповых номеров. Наши бесстрашные артисты продемонстрируют зрителю уникальный номер "Погружаясь в любовь". Из-под купола цирка будет лить дождь, а в струях воды воздушные гимнасты исполнят сложные трюки. Также в программе будет много животных. Без них никуда — это основа качественного цирка. В шоу участвуют медведи, собаки, лошади, страусы, зебры, кенгуру, дикобразы и многие другие, - рассказал, художественный руководитель – главный режиссер Королевского цирка Заслуженный артист России Гия Эрадзе.

Но и это еще не все сюрпризы. Ярославль только третий город в России, который увидит грандиозный номер – единственную групповую трансформацию. Она названа "Фаберже" - за основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже, которые стали символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. В манеже появятся шесть огромных копий известных яиц, а солисты удивят зрителей неуловимой сменой образов. Именно этот номер покорил судей в Монте-Карло!

Артисты шоу "Бурлеск" поделились некоторыми профессиональными секретами и собственными ощущениями:

- Как ваш цирк пережил времена карантина?

- Карантин застал нас в Нижнем Новгороде. 70% коллектива остались там. Те, кто занимаются с животными никуда не уезжали, потому что подопечные дрессировщика нуждаются в постоянном уходе и тренировках. Наши ребята каждое утро репетировали с животными. Артисты балета, воздушного жанра и акробаты также не выходили из формы. Многие даже начали преподавать в цирковых школах, чтобы не терять запал во время карантина, - поделилась воздушная гимнастка Диляра Бикмаева.

- С какими сложностями сталкивается артист воздушного жанра? Боитесь ли высоты?

- Сложность в том, что нужна серьезная физическая подготовка. Без нее невозможно выполнять никакие трюки. Про страх лично про себя могу сказать: я очень боюсь высоты, а супруга боится воды. Но мы работаем на высоте с водой. Лично я думаю, что если первый раз к высоте не привыкнуть, то это уже невозможно, - рассказал о своих ощущениях в работе воздушный гимнаст Марат Бикмаев.

- А вот в каких отношениях со страхом находится солистка номера «Царевна-Лебедь»6 воздушная гимнастка Дарья Руденко:

- Что касается страха - раньше было, но это дело привычки. Сейчас уже расслабляешься и получаешь удовольствие от того, что ты делаешь.

Билеты на «Бурлеск» разлетаются с немыслимой скоростью. Жители и гости города хотят лично увидеть невероятное шоу, которому сегодня нет аналогов во всем мире.

Представления будут проходить только по субботам и воскресеньям. В остальные дни артисты будут готовиться к предстоящему юбилейному фестивалю в Монте -Карло, который должен состояться уже ближайшей зимой.

Из-за коронавирусных ограничений посадка в Ярославском цирке ограничена до 50%. Поэтому о билетах стоит позаботиться заблаговременно.