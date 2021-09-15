Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 сентября 2021 года: скончались 6 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 15 сентября, от коронавируса скончались еще 6 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 109ярославцев.

Список заболевших пополнился еще 189 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 58 615 человек.

Всего заражений в России: 7 194 926 (+18 841)

Умерли в России: 195 041 (+792)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.