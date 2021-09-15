Мэр Рыбинска прокомментировал скандал, который устроили в местном баре его подчиненные

По словам директора заведения, чиновники вели себя неподобающим образом. ФОТО: "Явка Бар" ВКонтакте

Глава Рыбинска Денис Добряков прокомментировал конфликт, в котором приняли участие его подчиненные. Речь идет ссоре в баре "Явка" между чиновниками и персоналом заведения.

- Размещена информация о недостойном поведении сотрудников администрации города в одном из заведений Рыбинска. Я за объективность, поэтому не буду давать сейчас личных оценок, но согласен, что даже в свободное от работы время сотрудники администрации должны соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах. Поручил провести служебную проверку, по результатам которой примем дальнейшее решение. Жалоба от предпринимателя поступила. Если факты подтвердятся, реагировать буду строго, но справедливо, - так отреагировал на ЧП Денис Добряков.

Пост о недостойном поведении нескольких сотрудников рыбинской администрации опубликовала в социальных сетях директор бара Анна Рыжова. По ее словам, начальник отдела госзакупок Елена Виноградова и руководитель аппарата администрации Роман Кагнер угрожали закрыть питейное заведение, так как им не понравилось обслуживание. Конфликт начался из-за музыки, а закончился, как пишет Анна, оскорблениями и угрозами.

- ... Но после выхода из бара гости не спешили вызвать такси. В тот момент, когда весь персонал ждал посадки в машину, господин Кагнер решил мне, как директору, сообщить о том, что мы недостаточно удовлетворили их потребности. В оскорбительной форме на повышенных тонах мне, как директору, открыли истину, что они – клиенты, которых мы должны целовать во все причинные места и облизывать, а не тыкать им «бумажкой с несуществующими законами», - рассказывает директор бара.

По словам Анны, чтобы закончить скандал, который грозился перерасти в "акт вандализма", вся смена разъехалась по домам.

- Сложно понять, на основании чего подобные представители власти складывают в своей голове мысль о вседозволенности, почему не видят, как роняют свою репутацию и теряют доверие к себе. В отличие от главы города, подобные представители власти не умеют признавать свою вину и нести ответственность за содеянное, они даже не посчитали нужным извиниться за нанесенные оскорбления. Но времена меняются, и хочется надеяться, что понятие чести и достоинства все же начнет давать ростки в умах представителей власти, - надеется Анна.