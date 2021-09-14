Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 сентября 2021 года: скончались 5 человек, 181 заразился

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 14 сентября, от коронавируса скончались 5 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1103 ярославца.

Список заболевших пополнился еще 181 случаем за сутки. Общее число заболевших в регионе – 58 426 человек.

Всего заражений в России: 7 176 085 (+17 837)

Умерли в России: 194 249 (+781)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.