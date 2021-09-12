Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 12 сентября 2021 года: скончались 7 человек

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 12 сентября, от коронавируса скончались еще 7 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1092 ярославцев.
Список заболевших пополнился еще 186 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 58 058 человека.
Всего заражений в России: 7 140 070 (+18 554)
Умерли в России: 192 749 (+788)
По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.
Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.