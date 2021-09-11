Дни выборов: как ярославские школьники будут учиться 17 и 18 сентября?

В Ярославской области избирательные участки созданы на базе 281 образовательной организации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выборы в Государственную Думы РФ пройдут уже на следующей неделе - 17, 18 и 19 сентября. Многие избирательные участки находятся в школах, а 17 и 18 числа выпадают на пятницу и субботу. В связи с этим возникает вопрос, как пройдут уроки и будут ли они вообще? Ответ дали в департаменте образования Ярославской области.

- Если школы не задействованы в избирательном процессе, то они работают в штатном режиме. В остальных случаях вопрос организации работы решается на уровне муниципальных властей, - сказали в ведомстве.

Если есть возможность, то для голосования будут выделены специальные помещения, удаленные от классов. И тогда учебный процесс пройдет без изменений.

Если же невозможно развести потоки детей и избирателей, то тогда школьники учиться 17 и 18 сентября не будут.

- Для учащихся организуют экскурсии, спортивные соревнования и другие мероприятий вне учебных зданий. Сейчас в муниципалитетах решают, как организовать работу каждой конкретной школы. Родителей своевременно проинформируют, - пояснили в департаменте образования.

В Ярославской области избирательные участки созданы на базе 281 образовательной организации.