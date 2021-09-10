В Ярославле осудили участника громкого ограбления, который скрывался от следствия 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ярославской области Андрей Морозов понес заслуженное наказание спустя почти 15 лет после совершения им преступления.

В 2006 году пятеро ярославцев напали на кассира Тутаевской ЦРБ. Злоумышленники долгое время следили за женщиной, изучали ее маршруты. 9 августа кассир забрала в банке деньги – зарплату сотрудников – и поехала в больницу. Там ее уже ждали грабители.

- У приемного покоя трое злоумышленников в камуфляжных костюмах, перчатках, спортивных вязаных шапках с прорезями для глаз, а один из них к тому же в рыжем парике, выскочили из автомобиля и напали на женщину. Они схватили ее за шею, повалили на землю, нанесли не менее восьми ударов ногами по телу и голове. Андрей Морозов находился за рулем, ему было приказано не покидать машину и лечь на руль, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Преступники вырвали у кассира пакет с деньгами и скрылись. В простом полиэтиленовом пакете, без какой-либо охраны женщина перевозила чуть больше 2,5 миллионов рублей.

Трех грабителей задержали спустя несколько часов, четвертого поймали позже. Все они были признаны виновными в разбойном нападении по предварительному сговору и получили от 8,5 до 9,5 лет лишения свободы.

Четвертого участника преступной группы сразу задержать не удалось. Андрея Морозова объявили в розыск, однако, на протяжении 14 лет мужчине удавалось избегать встречи с сотрудниками правоохранительных органов. Но 6 ноября прошлого года ярославца все же взяли – в его же квартире в Дзержинском районе. При обыске у мужчины изъяли пистолет Макарова с магазином к нему и патроны.

В суде Морозов вину свою признал, но давать показания отказался. Тутаевский суд признал мужчину виновным в совершении разбоя, незаконном хранении оружия и боеприпасов, и назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако защита обжаловала это решение.

- Судебная коллегия Ярославского областного суда, изучив материалы дела, пришла к выводу, что роль Морозова в совершении открытого хищения денег заключалась в перевозке соисполнителей к месту совершения преступления и обратно. Сам он насилия к потерпевшей не применял, - пояснили в суде.

Кроме того, по словам подсудимого, кассира они вообще не собирались калечить, так как понимали, что перед ними женщина. Побои ей нанесли лишь потому, утверждал обвиняемый, что она начала сопротивляться (напомним, женщину ударили ногами не менее восьми раз).

- Таким образом, применение насилия к потерпевшей не включалось в умысел подсудимого, его действия надлежит расценивать как открытое хищение чужого имущества с соответствующими квалифицирующими признаками – группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Приговор районного суда был изменен. По совокупности преступлений Морозов был осужден на 6,5 лет лишения свободы, - уточнили в областном суде.