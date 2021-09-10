Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 сентября 2021 года: за 7 дней скончались 42 ярославца

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба за неделю с 3 по 10 сентября от коронавируса скончались 42 человека. Заболели COVID-19 1324 ярославца, вылечились 1588.

На инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 1100 пациентов: 791 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 309 с типичной клиникой COVID-19. По данным за прошлую пятницу, госпитализированных было на 32 человека меньше.

Статистика заболевших за неделю:

- Ярославль - 30061;

- Рыбинск – 4510;

- Ростовский МР - 3313;

- г.о. Переславль-Залесский- 3547;

- Тутаевский МР -2091;

- Ярославский МР - 2079;

- Угличский МР - 2614;

- Борисоглебский МР - 1384;

- Некрасовский МР -1411;

- Гаврилов-Ямский МР – 1135;

- Пошехонский МР - 786;

- Рыбинский МР - 700;

- Даниловский МР - 920;

- Мышкинский МР - 517;

- Большесельский МР - 588;

- Некоузский МР - 676;

- Любимский МР - 555;

- Первомайский МР - 489;

- Брейтовский МР – 306.

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.