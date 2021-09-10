Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 сентября 2021 года: за 7 дней скончались 42 ярославца

Скриншот Яндекс.Статистика
В Ярославской области, по данным оперативного штаба за неделю с 3 по 10 сентября от коронавируса скончались 42 человека. Заболели COVID-19 1324 ярославца, вылечились 1588.
На инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 1100 пациентов: 791 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 309 с типичной клиникой COVID-19. По данным за прошлую пятницу, госпитализированных было на 32 человека меньше.
Статистика заболевших за неделю:
- Ярославль - 30061;
- Рыбинск – 4510;
- Ростовский МР - 3313;
- г.о. Переславль-Залесский- 3547;
- Тутаевский МР -2091;
- Ярославский МР - 2079;
- Угличский МР - 2614;
- Борисоглебский МР - 1384;
- Некрасовский МР -1411;
- Гаврилов-Ямский МР – 1135;
- Пошехонский МР - 786;
- Рыбинский МР - 700;
- Даниловский МР - 920;
- Мышкинский МР - 517;
- Большесельский МР - 588;
- Некоузский МР - 676;
- Любимский МР - 555;
- Первомайский МР - 489;
- Брейтовский МР – 306.
По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.
Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.