При высокой явке партия «Новые люди» преодолеет пятипроцентный барьер на выборах в Думу

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Результаты исследования «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года», которые ВЦИОМ представил общественности 8 сентября, свидетельствуют: партия «Новые люди» — единственная, у кого есть реальные шансы попасть в нижнюю палату парламента.

- Новые люди - на первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера, - подчеркнул генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. - Мы проводили исследование в три этапа, и на всем протяжении партия демонстрировала растущую динамику: среди респондентов, которые уверены, что пойдут на выборы - 1,5% в июне, 3,6% в июле и 4,2% в последней волне.

Эксперты называют сложившуюся ситуацию «историческим моментом».

- Сейчас в парламенте явно не хватает политической силы, которая бы представляла интересы городского электората, бизнеса, сторонников прогресса. С этой точки зрения, прохождение новых людей гораздо более актуально, чем тех же пенсионеров. Левых партий в парламенте и без того достаточно, - делится рассуждениями политолог Илья Гращенков. - Считалось, что, голосуя за непарламентские партии, отдаешь свой голос в копилку «Единой России». Поэтому все политические силы вне «большой четверки» считались спойлерами. «Новые Люди» эту тенденцию переломили, ведь голосовать за них будут не только оппозиционеры, но и отколовшийся электорат партии большинства. По крайней мере те, кого не устраивает новая повестка власти в виде «борщевого набора».

Итоги голосования решат те 19-20% избирателей, которые еще не определились с выбором, уверен лидер Новых людей Алексей Нечаев.

- Это каждый пятый человек в России, — отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. - Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране.

Как сообщается на официальном сайте ВЦИОМ, Всероссийский телефонный опрос / Всероссийский комбинированный опрос ВЦИОМ проведены по заказу партии «Новые люди» 7-8 июня, 13-19 июля и 6 сентября 2021 г. / 3-7 сентября 2021 г. В опросах приняли участие по 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. / Методы сбора данных – квартирный и телефонный опросы (по 800 анкет). Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.