Глава Рыбинска Денис Добряков попал в автомобильную аварию. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Глава Рыбинска Денис Добряков 9 сентября попал в ДТП: его иномарка столкнулась с «ВАЗ-2110». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Авария произошла около 08:45 на дороге Мышкин – Рыбинск в районе деревни Охотино. Денис Добряков находился за рулем личного автомобиля «Lexus GX460» 2010 года выпуска. В условиях плохой видимости и дождя произошло столкновение с «ВАЗ-2110», - пояснили в администрации Рыбинска.

Травмы получили водитель и пассажир ВАЗа. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

У главы города лишь ушибы. Водитель и пассажир отечественной легковушки получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

При столкновении серьезно пострадали машины.

Сейчас обстоятельств аи подробности ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.