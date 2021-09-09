Глава Рыбинска Денис Добряков попал в автомобильную аварию. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте
Глава Рыбинска Денис Добряков 9 сентября попал в ДТП: его иномарка столкнулась с «ВАЗ-2110». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
- Авария произошла около 08:45 на дороге Мышкин – Рыбинск в районе деревни Охотино. Денис Добряков находился за рулем личного автомобиля «Lexus GX460» 2010 года выпуска. В условиях плохой видимости и дождя произошло столкновение с «ВАЗ-2110», - пояснили в администрации Рыбинска.
Травмы получили водитель и пассажир ВАЗа. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте
У главы города лишь ушибы. Водитель и пассажир отечественной легковушки получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.
При столкновении серьезно пострадали машины.
Сейчас обстоятельств аи подробности ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.