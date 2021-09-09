Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 сентября 2021 года: скончались 6 человек

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 9 сентября, от коронавируса скончались еще 6 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1074 ярославца.

Список заболевших пополнился еще 188 случаями за сутки. Общее число заболевших в регионе – 57 492 человека.

Всего заражений в России: 7 065 904 (+18 024)

Умерли в России: 189 582 (+797)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.