Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 16:00

Ведущие - Собчак и Ургант, поют- Киркоров и Лобода: ярославская инстадива потратила на празднование своего дня рождения 119 миллионов рублей

Помимо яркого праздника женщина получила волну оскорблений со всей России
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Елена Блиновская на программе "Пусть говорят". Фото: скриншот с выпуска программы "Пусть говорят"

Елена Блиновская на программе "Пусть говорят". Фото: скриншот с выпуска программы "Пусть говорят"

Елена Блиновская - популярный инста-блогер с аудиторией в 6 миллионов человек, онлайн-гуру в мире тренингов по личностному росту и просто волшебница, которая исполняет мечты, как называют ее подписчики.

Елена родилась и выросла в Ярославле. Именно день рождения женщины и прославил ее на всю Россию. Свое 40-летие инстадива, мягко скажем, отметила с шиком: ведущие ее праздника были Ксения Собчак и Иван Ургант, на сцене выступали Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие большие звезды российской эстрады.

Кадры с торжества Елена без стеснения выкладывала на свою личную страницу в "Инстаграм", а вскоре был раскрыт и бюджет праздника - 119 миллионов рублей. Тогда все подписчики, а вскоре и вся страна принялись считать деньги женщины и выяснять мошенница Блиновская или честный профессионал.

Заработок Елены напрямую связан с инстаграмом и никак не скрывается. Через социальную сеть женщина продает свои марафоны личностного роста: эконом-пакет стоит 4 тысячи рублей, VIP- 200 000 рублей. Споры о качестве услуг предоставляемых Блиновской разгорелись на шоу "Пусть говорят", когда ее пригласили обсудить свою скандальную вечеринку.

— У меня был такой период, когда ничего ко мне не приходило. Длился он где-то полтора года. Я не создавала музыку, которая мне самой нравилась. И я решила пройти марафон, перед этим загадала себе большую песню. И после окончания марафона эта песня ко мне пришла, — рассказала певица IOWA в студии "Пусть говорят".

Но прозрение после марафонов приходит не ко всем. Некоторые звездные гости считают Елену мошенницей, которая продает людям бесполезные продукты. Например, такого мнения придерживается продюсер Инна Щербань.

— Елена Блиновская скорее всего мошенница. Я прошла два ее марафона и могу уверенно сказать, что это сбор всех знаний, которые есть на данный момент. Такое ощущение, что Елена однажды зашла в книжный магазин и взяла с полок все книги по психологии и из этого слепила свой марафон.

Сама Елена на нападки гостей отвечает, что десять лет своей жизни посвятила психологии. Ее знания в этой сфере регулярно повышаются - за плечами не один диплом, в том числе из МГУ и Московского гештальт института. Но это не остановило участников шоу в поисках "истины". К концу программы женщину отчитали и по профессиональным, и даже по нравственным фронтам за дорогой праздник.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ