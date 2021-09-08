Ведущие - Собчак и Ургант, поют- Киркоров и Лобода: ярославская инстадива потратила на празднование своего дня рождения 119 миллионов рублей

Елена Блиновская на программе "Пусть говорят". Фото: скриншот с выпуска программы "Пусть говорят"

Елена Блиновская - популярный инста-блогер с аудиторией в 6 миллионов человек, онлайн-гуру в мире тренингов по личностному росту и просто волшебница, которая исполняет мечты, как называют ее подписчики.

Елена родилась и выросла в Ярославле. Именно день рождения женщины и прославил ее на всю Россию. Свое 40-летие инстадива, мягко скажем, отметила с шиком: ведущие ее праздника были Ксения Собчак и Иван Ургант, на сцене выступали Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие большие звезды российской эстрады.

Кадры с торжества Елена без стеснения выкладывала на свою личную страницу в "Инстаграм", а вскоре был раскрыт и бюджет праздника - 119 миллионов рублей. Тогда все подписчики, а вскоре и вся страна принялись считать деньги женщины и выяснять мошенница Блиновская или честный профессионал.

Заработок Елены напрямую связан с инстаграмом и никак не скрывается. Через социальную сеть женщина продает свои марафоны личностного роста: эконом-пакет стоит 4 тысячи рублей, VIP- 200 000 рублей. Споры о качестве услуг предоставляемых Блиновской разгорелись на шоу "Пусть говорят", когда ее пригласили обсудить свою скандальную вечеринку.

— У меня был такой период, когда ничего ко мне не приходило. Длился он где-то полтора года. Я не создавала музыку, которая мне самой нравилась. И я решила пройти марафон, перед этим загадала себе большую песню. И после окончания марафона эта песня ко мне пришла, — рассказала певица IOWA в студии "Пусть говорят".

Но прозрение после марафонов приходит не ко всем. Некоторые звездные гости считают Елену мошенницей, которая продает людям бесполезные продукты. Например, такого мнения придерживается продюсер Инна Щербань.

— Елена Блиновская скорее всего мошенница. Я прошла два ее марафона и могу уверенно сказать, что это сбор всех знаний, которые есть на данный момент. Такое ощущение, что Елена однажды зашла в книжный магазин и взяла с полок все книги по психологии и из этого слепила свой марафон.

Сама Елена на нападки гостей отвечает, что десять лет своей жизни посвятила психологии. Ее знания в этой сфере регулярно повышаются - за плечами не один диплом, в том числе из МГУ и Московского гештальт института. Но это не остановило участников шоу в поисках "истины". К концу программы женщину отчитали и по профессиональным, и даже по нравственным фронтам за дорогой праздник.