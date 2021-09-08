В Рыбинском районе откроют семь новых модульных ФАПов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие пять лет в Рыбинском районе будут построены семь новых ФАПов. Это произойдет благодаря тому, что центральная районная поликлиника стала участницей программы модернизации первичного звена здравоохранения. О грядущем строительстве сообщили в правительстве Ярославской области.

- Бюджет программы – 5,5 миллиардов рублей. Программа дает возможность обновить практически все лечебные учреждения региона, в которые жители обращаются при проблемах со здоровьем, - отметил директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

К работам приступят в следующем году. В 2022 году ФАП построят в селе Погорелка, в 2023 году – в деревнях Волково, Завражье, Свингино и поселке Шашково, в 2024-м – в поселках Юбилейное и Песочное.