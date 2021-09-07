Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 сентября 2021 года: скончались 5 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 57 117 (+191)

Всего заражений в России: 7 047 880 (+17 425)

Умерли в Ярославской области: 1 062 человек (+5)

Умерли в России: 188 785 (+795)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим