Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 сентября 2021 года: скончались 5 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 57 117 (+191)
Всего заражений в России: 7 047 880 (+17 425)
Умерли в Ярославской области: 1 062 человек (+5)
Умерли в России: 188 785 (+795)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим