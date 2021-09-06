Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 6 сентября 2021 года: скончались 6 человек

Скриншот Яндекс. Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 56 926 (+191)
Всего заражений в России: 7 030 455 (+17 856)
Умерли в Ярославской области: 1057 человека (+6)
Умерли в России: 187 990 (+790)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим