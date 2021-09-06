В Ярославской области загорелось общежитие Великосельского аграрного колледжа

Студентов из общежития эвакуировали в спортзал. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль"

В Великосельском аграрном колледже вчера, 5 сентября, около 10 вечера начался пожар. Студентов, которые уже либо легли спать, либо готовились ко сну, эвакуировали в спортивный зал через дорогу от общежития. Многие даже не успели толком одеться.

- Эвакуированы были 211 человек. После ликвидации возгорания жильцы второго, третьего и пятого этажей вернулись в свои комнаты, жильцы четвертого этажа, 25 человек, временно расселены в другие помещения общежития, - сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Пожар произошел на четвертом этаже на площади в 8 квадратных метров. На месте работали 31 пожарный и 11 единиц техники. По данным МЧС, предварительная причина возгорания – электротехническая.