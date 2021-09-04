Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 4 сентября 2021 года: скончались 7 человек

Скриншот Яндкс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 56 546 (+188)

Всего заражений в России: 6 993 954 (+18 780)

Умерли в Ярославской области: 1044 человека (+7)

Умерли в России: 186 407 (+796)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим