«Уроки Беслана»: рассказывает ярославец-майор ФСБ

Ветеран боевых действий Сергей Аверкин регулярно проводит занятия с учениками и педагогами. Фото: из архива С. Аверкина.

Нашим собеседником стал Сергей Аверкин, который давно и системно работает с ярославскими школьниками.

- Сергей Александрович, насколько сейчас актуальны вопросы противодействия экстремизму и терроризму, их профилактика в Ярославской области?

- Нужно сразу сказать, что все теракты – это заранее спланированные и подготовленные акции, а не какие-то спонтанные действия. Задача наставника – объяснить это школьникам и даже взрослым.

Современная тенденция такова, что все чаще террорист через Интернет находит себе сообщников для совершения теракта среди самих учеников, учителей, персонала учебных заведений. Причем, они могут даже не понимать этого. Например, учащийся вовлекается в какую-то игру и выполняет определенные задания, на самом деле добывая информацию для террористов – сообщает своим кураторам, сколько в школе окон, какие там двери, какая планировка помещений, система водоснабжения и т.д.

Точно так же исподволь в подготовку теракта могут вовлекаться и взрослые. Если говорить об опыте Беслана (а я со своими сослуживцами был на месте трагедии несколько раз), то боевики приехали захватывать школу практически без оружия. «Стволы», боеприпасы к нему, взрывчатка, фугасы были уже заложены в школе – террористы сделали «закладки», приходя в нее под видом мастеров, делающих ремонт. Более того, они убедили директора школы убрать вокруг школы все деревья, что крайне осложнило работу наших бойцов.

Есть и еще один важный момент. Важно рассказывать детям и взрослым, как нужно вести себя, если ты уже оказался «внутри» теракта и можешь стать его жертвой. Этим мы тоже занимаемся, проводя занятия в школах.

- Сергей Александрович, считается, что наиболее опасные виды экстремизма – националистический и религиозный. Задают ли вам дети вопросы на этот счет?

- Да. Такие вопросы иногда звучат. Но не могу сказать, что они очень характерны именно для Ярославской области. В нашем регионе мирно сосуществуют люди множества разных национальностей, принадлежащие к различным религиозным конфессиям. Насколько я вижу, у нас достаточно успешно реализуется подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021 -2025 годы». Межнациональной розни у нас нет.

Что я отвечаю ребятам на такие вопросы? Говорю, что не бывает плохих национальностей. Объясняю, что во время теракта жертвой может стать человек любой религиозной и национальной принадлежности – это мало волнует террористов. Поэтому все здравомыслящие люди заинтересованы в том, чтобы предупреждать теракты, в крайнем случае – пресекать их.

А еще я рассказываю, что за время службы у меня появились настоящие друзья – чеченцы, кабардинцы, представители других народов Северного Кавказа. Мы вместе боролись с террористами.

Ветеран боевых действий Сергей Аверкин регулярно проводит занятия с учениками и педагогами. Фото: из архива С. Аверкина.

- Как вы пришли к идее работать со школьниками?

- Когда я закончил службу и «вышел из тени», ко мне обратилась моя одноклассница и попросила помочь провести в Центре помощи детям «Урок мужества». Я подумал: а о чем им рассказывать? О том, как трудно на войне, – это не интересно. О том, как мы геройствовали, – совершенно ни к чему. Среди моих товарищей есть Герои России, есть офицер с позывным «Капитан Отвага» (у него 5 медалей «За отвагу») – но дети все равно не узнают их так, как я. А вот рассказать им о том, как правильно себя вести, оказавшись в сложной ситуации, как не попасть в теракт или выжить во время него, – это интересно и полезно. Я начал с того, что мы с ребятами выясняли, как безопасно добраться от школы до дома, избежать неприятностей на улице. А дальше – больше. Главное – работать с детьми системно. Через какое-то время они многое забывают, поскольку их переполняют новые эмоции и впечатления. Поэтому важно периодически возвращаться к пройденному на новом уровне.

- Спасибо, Сергей Александрович!

Справка

Сергей Александрович Аверкин родился в 1976 году в Ярославле. Срочную службу проходил на Камчатке, в Отдельной бригаде береговой охраны (Пограничные войска). Обучался в Военном университете Министерства обороны РФ, а затем служил по контракту в ФСБ. С 2000 по 2012 год находился в командировках на территории Северного Кавказа. В 2012 году стал военным пенсионером. Майор запаса, имеет государственные награды, в том числе медаль «За отвагу». Заместитель руководителя Совета отцов при Президенте Российской Федерации, отвечает за патриотическое воспитание и наставничество молодежи. Проживает и ведет активную общественную деятельность в Ярославле.

Материал подготовлен в рамках реализации информационного проекта «Ярославия - земля согласия».