За обелиском в сквере на Чайковского в Ярославле появятся новые монументы с лицами героев войны

ФОТО: Наталья БОРОДИНА

К 9 мая 2022 года в Любимском сквере на улице Чайковского появятся четыре новых монумента: панно с фотографиями времен Великой Отечественной, составленными из портретов ярославских фронтовиков и тружеников тыла, установят в рамках проекта «Сквер Победы». Соответствующее решение было принято сегодня во время рабочего совещания в мэрии Ярославля.

На нем кроме представителей городских властей присутствовали авторы идеи - руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Алексей Чагин и главный редактор информационного агентства ЯРНОВОСТИ Антон Туманов. Еще в 2018 году им пришла в голову мысль реализовать в Ярославле монумент, подобные которому есть в нескольких городах России.

По задумке, из портретов ярославцев-фронтовиков будут сложены картины, посвященные Победе. Панно составит знаменитый российский фотохудожник Игорь Пшеницын. Оно будет нанесено на металлопластиковые плиты. Их разместят по двум сторонам за Обелиском в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Сегодня мы определили сроки и договорились о том, что к работам приступят уже в этом году. Наш главный спонсор - директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин - заявил, что смета согласована. Поэтому мы уверены, что к 9 мая монумент будет открыт, - говорит руководитель ярославского отделения «Ассоциации Героев России» Алексей Чагин. — Мы знаем, что это место массового отдыха горожан и гостей Ярославля. И оно уже благоустраивалось однажды, но сегодня все равно находится в плачевном состоянии. Теперь сквер преобразится снова. Мы учли особенности локации, поэтому объекты будут выполнены из антивандальных материалов. Даже если кто-то дерзнет осквернить панно, сделать это не удастся. Мы также договорились с кафе, посетители которого часто оставляют в сквере мусор, об участии в уборке территории и общественном контроле. Так что надеюсь, что в таком знаковом месте для Ярославля будет чистота и порядок.

Отметим, все расходы взяло на себя ПАО «Автодизель», а художественные материалы для будущего монумента собирали в государственных и муниципальных музеях, тысячи фотографий присылали потомки фронтовиков, живущие не только в столице Золотого кольца, но и по всей России. Участие приняли музеи ПАО «ОДК-Сатурн», судостроительного завода «Вымпел», рыбинского завода приборостроения, музей истории Ярославля, Рыбинский музей-заповедник и многие другие. Свою лепту внесло межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк». Порядка тысячи снимков прислали сотрудники ПАО «Автодизель». Всего собрано и оцифровано более шести с половиной тысяч карточек.

- Мы - город Трудовой доблести! Вклад Ярославля в Победу признан на высочайшем уровне. Так пусть каждый, чья судьба связана с этой землей, сделает вклад в сохранение памяти! В 1975 году моторостроители отдали дань памяти предкам, сложившим головы на алтарь Победы во имя нашего процветания, изготовив и установив обелиск, который стал одним из символов города. И сегодня каждый из нас, сотрудников ПАО «Автодизель», считает своим долгом продолжать традиции предприятия, - заявил директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин. - В семье любого заводчанина есть история, связанная с боевыми и трудовыми подвигами предков. И порядка тысячи фотографий нашего музея станут частью нового мемориала. А те финансовые обязательства, которые ПАО «Автодизель» взяло на себя при реализации проекта «Сквер Победы», - знак благодарности за твердую почву под ногами и светлое небо над головами ярославцев.

Отметим, проект «Сквер Победы» зародился еще три года назад, но официально соглашение с мэрией было подписано в 2019 году, когда идею лично одобрил глава города Владимир Волков. Предполагалось, что памятник появится в год 75-летия Великой Победы, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

- Сегодня мы еще чуть-чуть приблизились к реализации действительно важного городского проекта. Всегда особенно приятно поддерживать подобные инициативы, — говорит Владимир Михайлович. - Конечно, хотелось успеть поставить монумент в прошлом году - к празднику. И то рвение, которое авторы и сторонники идеи демонстрируют на всех этапах, подтверждает, что память о предках жива. Еще немного, и мы сможем доказать это делом, а не только словом. И к 9 мая в городе появится новый символ монументальной стойкости ярославцев, которые кровью и потом ковали Победу! Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто трудится над его созданием, и приложу все усилия, чтобы вместе мы довели дело до конца.

Следующим шагом на пути к реализации проекта станет создание рабочей группы в мэрии города. Скоро снимки передадут фотохудожнику. Работы в сквере на улице Чайковского начнутся уже в этом году. Кроме того, есть идея переименовать его в «Сквер Победы».