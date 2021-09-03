Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 сентября 2021 года: за неделю скончался 41 ярославец

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 56 358 (+192)

Всего заражений в России: 6 975 174 (+18 856)

Умерли в Ярославской области: 1 037 человек (+6)

Умерли в России: 185 611 (+799)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области за минувшую неделю – с 27 августа по 3 сентября – от коронавируса скончался 41 человек. Инфекцией заразились 1333 ярославцы, вылечились 1393 жителя региона.

На инфекционные койки госпитализированы 1068 пациентов: 805 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 263 с типичной клиникой COVID-19. По данным оперштаба на прошлую пятницу, в госпиталях находились 1267 человек.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 29385;

Рыбинск – 4459;

Ростовский МР - 3221;

г.о. Переславль-Залесский - 3473;

Тутаевский МР -2042;

Ярославский МР - 1998;

Угличский МР - 2533;

Борисоглебский МР - 1360;

Некрасовский МР -1388;

Гаврилов-Ямский МР – 1097;

Пошехонский МР - 762;

Рыбинский МР - 690;

Даниловский МР - 896;

Мышкинский МР - 512;

Большесельский МР – 582;

Некоузский МР - 675;

Любимский МР - 525;

Первомайский МР - 467;

Брейтовский МР – 293.