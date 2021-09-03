Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 3 сентября 2021 года: за неделю скончался 41 ярославец

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 56 358 (+192)
Всего заражений в России: 6 975 174 (+18 856)
Умерли в Ярославской области: 1 037 человек (+6)
Умерли в России: 185 611 (+799)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области за минувшую неделю – с 27 августа по 3 сентября – от коронавируса скончался 41 человек. Инфекцией заразились 1333 ярославцы, вылечились 1393 жителя региона.
На инфекционные койки госпитализированы 1068 пациентов: 805 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 263 с типичной клиникой COVID-19. По данным оперштаба на прошлую пятницу, в госпиталях находились 1267 человек.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 29385;
Рыбинск – 4459;
Ростовский МР - 3221;
г.о. Переславль-Залесский - 3473;
Тутаевский МР -2042;
Ярославский МР - 1998;
Угличский МР - 2533;
Борисоглебский МР - 1360;
Некрасовский МР -1388;
Гаврилов-Ямский МР – 1097;
Пошехонский МР - 762;
Рыбинский МР - 690;
Даниловский МР - 896;
Мышкинский МР - 512;
Большесельский МР – 582;
Некоузский МР - 675;
Любимский МР - 525;
Первомайский МР - 467;
Брейтовский МР – 293.