«Думал, они в учительской болтают и сплетничают»: какие секреты хранят учителя Ярославской области

1 сентября, школьники Ярославской области вновь сели за парты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вчера, 1 сентября, школьники Ярославской области вновь сели за парты. Для кого-то это праздник – первая встреча со школой, учителем, новый этап в жизни, а для кого-то день грусти, ведь длинные каникулы закончились и начались трудовые будни. И для учеников, и для учителей. Но что означает День знаний для педагогов? Ведь школа — это их работа. Что происходит на таинственном педсовете, которым так пугают школьников? А за дверью учительской? Возможно ли подготовиться к ЕГЭ без репетитора? Маленькие и большие школьные секреты раскрыл учитель технологии и ОБЖ Джавид Каджалов.

- Что же на самом деле происходит на школьных педсоветах? Учителя не редко грозят этим собранием непослушным ученикам.

- На педсоветах обсуждают организационные и школьные вопросы. Обычно рассказывают про успеваемость детей: как закончили учебный год, каков процент отличников и хорошистов, как сдали ОГЭ и ЕГЭ, обсуждают планы на предстоящий учебный год, проводят инструктажи и многое другое. Еще есть очень добрая и приятная традиция поздравлять учителей, у которых был день рождения летом. А третье — это знакомство с новыми учителями. На самом деле ничего секретного. Ну, конечно, случаются и совещания про учеников, но очень редко.

- Раскройте секрет, чем занимаются учителя летом?

- На самом деле отпуск у учителей длится не все лето, как некоторые дети и родители думают. В июне идут экзамены ОГЭ и ЕГЭ, некоторые учителя заняты ими, а другая часть занимается организацией выпускных, печатью аттестатов, журналов и другой документации.

- Какие эмоции испытывает учитель 1 сентября?

- С одной стороны понимаешь, что это работа, а с другой переживаешь и радуешься - дети за лето очень сильно вырастают и меняются. Я классный руководить и недавно увидел в социальных сетях фотографию своего класса на каникулах. И многих с трудом смог узнать. Эмоции, конечно, очень захватывающие. Скучаешь по всем, испытываешь предвкушение и хочется поскорей их увидеть и узнать, что у них новенького.

- А у вас не возникает проблем с социальными сетями, как у учителя?

- Нет. Помню только, как на первом моем педсовете говорили, что молодые специалисты должны понимать - их страницы просматривают ученики и родители. Поэтому нужно быть аккуратнее и не выставлять ничего запрещенного: сигарет или алкоголя. А так ничего такого, фото с пляжа не табу. Администрация лояльна в данном вопросе.

- Чем на самом деле занимаются в учительской?

- Ничем, не поверите. Я, когда в школе учился, тоже думал, что преподаватели сидят, болтают и сплетничают, чаи распивают, но нет. Обычно даже трех минут не найти, чтобы зайти в учительскую. Прозвенел звонок и у тебя тысяча дел: покормить детей, взять документы, поговорить с родителями, сходить с ребенком в медпункт. Учителя на переменах сильно крутятся.

- Понимаете ли, когда ребенок обманывает?

-Трудно понять, так как чаще всего это головные боли или боли в животе. Бывает, что хитрят перед контрольными или когда не сделали домашнюю работу. Иногда к своими хитростям родителей привлекают, чтобы те прикрыли.

- Как изменилась школьная программа с момента, как вы выпустились из школы?

- Когда я взрослый пришел в школу, показалось, что все легко, учителя хорошо объясняют. Сразу мысль «вот если б у меня так преподавали, то я бы на «отлично» предмет знал». Но проблема в том, что от современного ребенка очень много требуют. У детей большая загрузка по всем предметам. Возьмем обычный урок технологии. Семикласснику нужно создать робота, который бегает, прыгает, играет в салочки. А чего стоит выжигание лазером и работа на станках!? Ребенок не может за один раз усвоить несколько тем. Столько всего запомнить надо, даже несуществующие полезные ископаемые на контурных картах рисовать просят.

- Какие минусы в работе учителем?

- Первое много ненужной писанины, перебирания бумажек. Отпечатка журналов и программ, например. Каждый год учитель составляет учебную программу на класс по 30-40 страниц. Еще один недостаток - у детей слишком много прав. Сейчас у школы почти нет никаких законных оснований, чтобы привлечь ребенка к ответственности. Система построена так, что виноват либо учитель, либо школа - дети всегда ни при чем. Например, если ученик играет в телефон, либо же вейп покурил, ты даже отобрать вещь не можешь, так как это личное имущество. Дети знают об этом и пользуются.

- Можно ли подготовиться к ЕГЭ без репетитора?

- Все зависит от класса и личной мотивации каждого. Например, пять человек в классе сдают историю, а другие 25 нет. Как вы думаете, будет ли большинство внимательно слушать и не отвлекать других? Современные уроки не могут подготовить к ЕГЭ, но их можно добить элективами, то есть, дополнительными курсами. Школа готовит на 70%, а остальное - желание и усердная работа самого ребенка.

- Сейчас много передач, где к подросткам подходят на улице и задают вопросы по школьной программе. В том числе элементарные. Многие ответить не могут. Говорит ли это о деградации молодежи?

- Я сам боюсь таких вопросов. Это вообще не показатель знаний. Например, ребенок не может запомнить даты по истории или формулы по алгебре, но зато прекрасно разбирается в анатомии. Это же не говорит о том, что ребенок деградировал. В каких-то вещах он может не разбираться, а в других разбирается получше нас с вами. Плюс играет роль камера - эффект неожиданности. Даже простые вопросы могут ввести человека в ступор.

- Сталкивались ли за время работы с булингом среди учеников?

- Да, такое случается. На моей практике унижали за внешний вид. Мне очень понравился короткометражный фильм на тему булинга «Хранитель Плотины». Когда тему поднимаешь, унижения прекращаются. Поэтому нужно чаще говорить об этом. Необходимо работать над тем, чтобы ребенок был в себе уверен. Надо объяснять, что никто не хуже друг друга и нужно просто верить в себя.