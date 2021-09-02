В Гаврилов-Ямском районе из-за проблемы с опорой просел автомобильный мост

В Ярославской области просел мост через реку Лахость Фото: Правительство Ярославской области

В Гаврилов-Ямском районе из-за проблемы с одной из опор просел и начал разрушаться автомобильный мост через реку Лахость. Он обеспечивал сообщение между тремя населенными пунктами - Путилово, Федчиха и Илькино.

Инцидент произошел вчера, 1 сентября.

Транспорт сейчас ездит через брод Фото: Правительство Ярославской области

- В деревнях проживают школьники, нужно, чтобы они беспрепятственно добирались в свое учебное заведение. Также должен быть обеспечен доступ социальных и экстренных служб, решен вопрос с продуктами. Все это обязал ответственные службы выполнить в кратчайшие сроки, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

На месте сейчас работают специалисты Фото: Правительство Ярославской области

Постоянно люди проживают только в деревне Путилово, их 55 человек, но в некоторых населенных пунктах еще остаются дачники. Трех школьников сегодня отвезли на занятия, продукты и товары первой необходимости один раз в неделю привозит автолавка. Как отметили в правительстве региона, при необходимости количество приездов автолавки увеличат. Пока что транспорт ездит через брод, который находится в 100 метрах от аварийного моста.

Региональные власти пообещали оперативно решить вопрос с временным мостом Фото: Правительство Ярославской области

Региональные власти пообещали оперативно решить вопрос с временным мостом. Его установят на объездной дороге через деревню Стогинское. Работы уже начались.