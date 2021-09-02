Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 сентября 2021 года: 6 человек скончались

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 56 166(+192)

Всего заражений в России: 6 956 318 (+18 985)

Умерли в Ярославской области: 1 031 человек (+6)

Умерли в России: 184 812 (+798)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.