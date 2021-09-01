Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подарил новой школе сертификат на полмиллиона рублей

Дмитрий Миронов поздравил первоклассников с днем знаний. Фото: Правительство Ярославской области

Сюда пришли учиться более 950 ребят. 200 из них – первоклассники. С Днем знаний их поздравил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

– Сегодня у вас очень ответственный, важный и радостный день, – сказал глава региона. – Вы переступаете порог новой, современной школы. Всего за полтора года строители возвели здесь, в развивающемся районе, это замечательное здание. Именно здесь будет опробована модель центра науки и технологии. Для этого созданы оснащенные современными станками мастерские, кабинеты c компьютерным и технологическим оборудованием, специализированные лаборатории, где вы сможете осваивать секреты химии, биологии, физики, робототехники и многое другое. Здесь есть все для того, чтобы учиться было комфортно.

В качестве подарка Дмитрий Миронов передал школе сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение художественной литературы для библиотеки.

Учреждение построено при контроле правительства области благодаря поддержке Минстроя России по нацпроекту «Жилье и городская среда». Это первая новая школа в Ярославле за последние 20 лет. Пресс-служба правительства области отмечает, что здесь 30 учебных кабинетов, два спортзала, медкабинет, комфортная столовая на 400 мест, актовый зал, библиотека, мастерские. Тщательно продумана современная спортивная зона на пришкольной территории: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка. Особые условия созданы для маломобильных школьников: пандусы, пассажирские лифты, специализированное оборудование в санузлах. Кроме этого, на базе школы будет открыт центр дополнительного образования, где учащиеся смогут заниматься по различным программам – технической, естественно-научной, краеведческой, спортивной и другим.

В ближайшие годы в регионе будут построены еще три школы. Это стало возможным благодаря реализации областным правительством национальных проектов «Демография» и «Образование».